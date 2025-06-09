Мэр Саратова сделал предупреждение главе Фрунзенского района за благоустройство

Глава Саратова Михаил Исаев дал 10 дней на решение проблем с благоустройством во Фрунзенском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Господин Исаев потребовал от главы Фрунзенского района пересмотреть подход к благоустройству. Ранее он провел обход улиц Шелковичная, Астраханская, Рабочая в границах этого района и сделал его главе предупреждение.

Михаил Исаев указал на мусор на зеленых зонах, нескошенную траву, необрезанные ветки, а также грязь на ул. Астраханская. Он сделал замечание начальнику МУПП «Саратовводоканал» за несвоевременное благоустройство участка после устранения локальных аварий, потребовал от руководителя комитета дорожного хозяйства и благоустройства восстановить участки, где есть провалы и неровности.

Павел Фролов