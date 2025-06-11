В Астрахани возбудили еще одно дело против застройщика, ремонтирующего «Октябрь»

В Астрахани возбудили новое уголовное дело против директора московского «Стройресурса» по подозрению в взяточничестве. Дело связано с реконструкцией комплекса «Октябрь», на которую выделено более 1 млрд руб., а по данным «ЕИС Закупки», около 3 млрд руб.

Следователи считают, что директор Евгений Луговитин через посредника передал более 500 тыс. руб. заместителю директора управления по капитальному строительству Астраханской области. Взятка предназначалась за покровительство и игнорирование нарушений подрядчика.

ООО «Стройресурс» зарегистрировано в ноябре 2003 года на ул. Малая Дмитровка, 8. Предприятие специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Учредители — Евгений Луговитин и Станислав Маслаков. 2024 год компания завершила с 453% ростом выручки (7,1 млн руб.) при обороте 361 млн руб. (-48%). Основные заказчики, помимо УКС Астраханской области: Минкультуры России (один контракт на 1,9 млрд руб.), ФКП «Росгосцирк» (три контракта на 638,7 млн руб.), КУ РК «Главное управление капитального строительства» (один контракт на 278,3 млн руб.).

Ранее возбуждались дела против заместителя директора управления капстроительства региона и других чиновников по тем же обвинениям. Расследование продолжается.

Нина Шевченко