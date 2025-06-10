В Астраханской области избран председатель нового состава Общественной палаты

В Астраханской области избрали председателя нового состава Общественной палаты. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.

Председателем в очередной раз стала Светлана Калашникова. Главой совещательного органа она является с 2020 года.

Светлану Калашникову избрали единогласным решением в ходе первого заседания обновленного состава Общественной палаты. Губернатор Игорь Бабушкин, присоединившийся к заседанию, назвал совещательный орган площадкой, которая объединяет заинтересованных в развитии Астраханской области людей.

Павел Фролов