Экс-депутат Госдумы Олег Михеев осужден за попытку мошенничества на 2 млрд

Советский районный суд Волгограда вынес обвинительный приговор в отношении бывшего депутата Государственной Думы V и VI созывов Олега Михеева. Он признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Разбирательство проходило в отсутствие подсудимого, объявленного в федеральный розыск еще в январе 2018 года.

Суд установил, что фигурант, будучи основным акционером и главой совета директоров ОАО АКБ «Волгопромбанк», составил дубликаты реальных договоров о досрочном погашении займов и поддельные договоры поручительства, где кредитная структура выступала гарантом. Далее господин Михеев взял значительную сумму в «Промсвязьбанке», использовав эти деньги для формального погашения долгов заемщиков перед «Волгопромбанком».

ОАО АКБ «Волгопромбанк» зарегистрировано в 1990 году. В нулевых компанию заподозрили в неуплате налогов. Тогда Олег Михеев предал Промсвязьбанку 95% акций в залог для обеспечения кредита в 1,5 млрд руб. В результате «Волгопромбанк» был ликвидирован и продан «Промсвязьбанку» (ныне ПАО «Банк ПСБ»). В 2015 году Арбитражный суд Волгоградской области признал Олега Михеева банкротом по иску ООО «Зарина», которому политик задолжал около 9 млрд руб.. В отношении экс-депутата тогда ввели процедуру реализации имущества.

Также фигурант с помощью поддельных платежных поручений сформировал акты выполненных работ по фиктивным договорам оказания услуг. Это создало видимость, что «Волгопромбанк» должен исполнить обязательства по этим несуществующим контрактам.

Затем через подставных лиц господин Михеев формально передал права требования по фиктивным договорам на сумму около 1,4 млрд руб. своей матери. Это дало ей основание требовать выплат по договорам поручительства.

После этого мать экс-депутата подала иск в Советский районный суд Волгограда к «Промсвязьбанку», требуя взыскать основной «долг» по поручительствам, а также вознаграждение за услуги по ставке 18% годовых. Итоговая сумма требований превысила 2 млрд руб. В 2011 года суд отказал в удовлетворении соответствующего иска.

Теперь советсикй райсуд заочно признал Олега Михеева виновным, назначив ему наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима и штраф в размере 700 тыс. руб. В законную силу приговор не вступил. На данный момент российские правоохранители не могут установить местонахождение подсудимого.

Никита Маркелов