Подрядчик из Осинок опоздал с ремонтом в Арбекове и попал в список УФАС

ООО «Домострой» внесено в реестр недобросовестных поставщиков за срыв капремонта в Пензе. Пензенское УФАС России удовлетворило требование заказчика о включении компании в РНП.

Причиной стало неисполнение муниципального контракта на благоустройство территории в районе улиц Рахманинова, проспекта Победы и проспекта Пестеля. Контракт стоимостью почти 14 млн руб. был заключен 14 апреля 2025 года, а работы должны были завершиться к 15 июля.

Компания «Домострой» не приступила к выполнению обязательств в установленный срок. Задержка начала работ превысила 10 дней, что послужило основанием для заказчика в одностороннем порядке отказаться от контракта.

Представитель подрядчика ссылался на несоответствия в проектно-сметной документации (отсутствие учета песка, работ по демонтажу и восстановлению асфальта и др.). Однако УФАС установило, что о выявленных недостатках заказчик был уведомлен письмом лишь 22 апреля, а работы были приостановлены только 22 мая — уже после решения заказчика о расторжении.

Критичным фактором стало и нарушение сроков предоставления разрешительных документов. Необходимые для начала земляных работ документы (акт, заявка, выписка СРО) были направлены заказчику с опозданием в месяц от даты, когда работы должны были начаться по контракту.

Рассмотрев все материалы, антимонопольное ведомство признало основания для включения ООО «Домострой» в реестр недобросовестных поставщиков обоснованными.

ООО «Домострой» (директор и единственный учредитель — Никита Аникин), зарегистрировано 14 ноября 2014 года в пгт Осинки Самарской области, участвовало в 113 госзакупках на сумму более 1 млрд руб., при этом за прошлый год показало оборот 160 млн руб. и чистую прибыль 532 тыс. руб.

Никита Маркелов