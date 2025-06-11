Мэрия Астрахани через суд запретила продавать участок под жилкомплексом «Слова»

Арбитражный суд Астраханской области 10 июня запретил сделки с участком на ул. Фадеева/Грузинская/Грозненская в Кировском районе. Земля принадлежит ООО «СЗ „Пространство“». Мэрия Астрахани требует аннулировать и прекратить право собственности застройщика на участок площадью 1,7 га.

Городские власти настаивают, что право собственности компании на этот участок изначально не возникло. Детали иска в картотеке не указаны. Дата следующего заседания еще не назначена.

ООО «СЗ „Пространство“» учреждено Евгением Апостоловым и Алексеем Нечаевым в октябре 2013 года. Юрлицо специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Выручка и прибыль компании с 2014-го по 2024 год нулевые. Стоимость фирмы — 10 тыс. руб. Необоротные активы юрлица составляют 13 млн руб., оборотные — 49 млн руб. Дебиторская задолженность 42 млн руб., кредитная — 11 млн руб.

По данным ДОМ.РФ, речь идет о земле, на которой стоится жилой комплекс «Слова». В доме будет 26 этажей, 414 квартир площадью от 20 кв. м до 87 кв. м (средняя площадь квартир 48,8 кв. м). Площадь нежилых помещений (272) составит от 3 кв. м. до 184 кв. м. Общая жилплощадь составит более 20 тыс. кв. м. Количество мест в паркинге рассчитано на 103 машины. Средняя цена за 1 кв. м, по данным за февраль 2025 года, составляла 143,5 тыс. руб. (средняя — 179 тыс. руб. за 1 кв. м.). К настоящему моменту застройщик продал 164 квартиры (40%), 19 нежилых помещений (11%) и 16 машиномест (16%). Сдача объекта планируется во втором квартале 2027 года. На сайте недвижимости «Циан» цены за квартиры варьируются от 5,1 млн руб. до 14,2 млн руб.

Ранее, Арбитражный суд региона вынес решение по делу о перераспределении земельных участков по указанному адресу. Тогда истцом выступило ООО «Пространство», а ответчиком управление муниципального имущества (УМИ) администрации города. Судебное дело завершилось 24 октября 2024 года.

Спор с мэрией длится с июня 2023 года. Причиной стал отказ мэрии разрешить застройщику перераспределить два участка, которые компания планировала комплексно развивать.

Суд установил, что действия УМИ не соответствовали правовым нормам и проекту межевания. Основания для отказа были признаны недостаточными. В итоге суд обязал чиновников выдать согласие на перераспределение участков и взыскал с него неуточненные суммы в пользу застройщика.

Нина Шевченко