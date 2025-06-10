В Пензенской области выявили множество недостатков при реализации нацпроектов

В прокуратуре Пензенской области в ходе заседания межведомственной рабочей группы накануне, 9 июня, обсудили способы противодействия нарушениям при реализации нацпроектов в регионе. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Участниками прошедшего заседания стали начальники контролирующих и силовых ведомств области, министры здравоохранения и образования, руководители управления антимонопольной и налоговой службы региона. Стало известно, что в Пензенской области зафиксировано большое количество недостатков при реализации нацпроектов, включая несоблюдение сроков выполнения госконтрактов, неиспользование приобретенного оборудования.

Среди обнаруженных недостатков также нарушение правил предоставления и использования денег, выделенных из бюджета, и некачественное информационное сопровождение мероприятий нацпроектов. Надзорное ведомство пресекало нарушения, касающиеся невыполнения обязательств по благоустройству общественных пространств, ремонту помещений школ, детсадов, учреждений культуры и здравоохранения. Участники заседания указали на необходимость снижения рисков недостижения установленных показателей нацпроектов в текущем году в регионе.

Павел Фролов