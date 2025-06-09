Росприроднадзор оспаривает отказ взыскать 252,8 млн с волгоградских «Концессий»

Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора подало кассационную жалобу на отказ нижестоящих инстанций взыскивать с волгоградского ООО «Концессии водоснабжения» 252,8 млн руб. за ущерб Волге. Основанием для решений стала недопустимость доказательств надзорного органа, указали суды.

Ключевой проблемой признаны нарушения при отборе и транспортировке проб воды. Суд установил, что пробы, взятые ЦЛАТИ (подведомственной Росприроднадзору) в августе-октябре 2021 года с очистных сооружений на о. Голодный, перевозились без необходимого охлаждения до +4°C, в обычных ящиках под солнцем, а не в специализированных холодильных контейнерах. Экспертиза подтвердила: это исказило результаты по ключевым показателям.

Ключевым доказательством стали пробы, которые параллельно взял ответчик: их анализ в аккредитованной лаборатории не выявил превышений норм. Видео- и фотоматериалы компании зафиксировали отсутствие холодильного оборудования у инспекторов ЦЛАТИ во время транспортировки.

Назначенная судом экспертиза показала отсутствие охлаждения и консервации проб, что сделало результаты исследований ЦЛАТИ недостоверными для большинства оспариваемых показателей. Апелляция признала эти выводы обоснованными. Теперь законность выводов инстанции проверит кассационный суд.

Никита Маркелов