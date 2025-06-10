Главой саратовского управления ФСИН стал Андрей Лихтин

В Управлении ФСИН России по Саратовской области появился новый начальник. Им стал Андрей Лихтин, сообщает Telegram-канал «Пул Z 64».

Нового руководителя представили сегодня, 10 июня, в формате видеоконференцсвязи. Участниками мероприятия стали губернатор Роман Бусаргин, директор ФСИН России и сотрудники ведомства.

Андрей Лихтин появился на свет 12 мая 1975 года в Красноярске. В 1998 году он приступил к службе в уголовно-исполнительной системе. Сначала он работал инженером-технологом, а через некоторое время занял должность начальника территориального органа ФСИН России.

Полковник внутренней службы занимал руководящие посты в Красноярском крае и Калининградской области в течение более 20 лет. У него есть государственные и ведомственные награды, а также множество медалей.

Павел Фролов