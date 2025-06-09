Суд обязал ДОМ.РФ восстановить здание 20-х годов в Волгограде на Огарева, 5

Кассационный суд подтвердил обязанность АО «ДОМ.РФ» по сохранению объекта культурного наследия в Волгограде. Арбитражный суд Поволжского округа оставил в силе определение апелляции о замене ответчика в споре по реставрации здания Ворошиловского отделения милиции 1920-х годов на Огарева, 5, признанного памятником регионального значения. Теперь все обязательства по восстановлению объекта возложены на АО «ДОМ.РФ».

Поводом для спора стало требование Комитета по охране объектов культурного наследия Волгоградской области к Территориальному управлению Росимущества (первоначальный ответчик). Комитет настаивал на разработке проектной документации, согласовании и проведении работ по сохранению здания, а также выплате 50 тыс. руб. неустойки за каждый месяц просрочки. Первоначально суд в июле 2024 года удовлетворил эти требования, установив сроки, дав 10 месяцев на подготовку проекта, 12 — на согласование, и два года на реставрацию.

В ходе спора памятник был передан АО «ДОМ.РФ» как агенту государства по распоряжению федеральной собственностью. Комитет подал ходатайство о замене ответчика на «ДОМ.РФ», но апелляция изначально отказала. После отмены этого отказа кассацией и повторного рассмотрения апелляционный суд 6 марта 2025 года произвел замену ответчика.

АО «ДОМ.РФ» оспорило это решение, утверждая, что как агент оно лишь организует сделки с недвижимостью, а не несет расходы по содержанию памятников. Компания настаивала, что обязанность сохранять объект должна остаться у прежнего собственника.

Кассационный суд отклонил доводы компании, указав, что с момента подписания передаточного акта «ДОМ.РФ» получило все правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение объектом. Таким образом бремя содержания имущества, включая памятники культуры, переходит к новому владельцу.

Никита Маркелов