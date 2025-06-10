ИП пойдет под суд за отравление 22 юных боксеров в Пензе

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит уголовное дело о массовом пищевом отравлении спортсменов на первенстве Приволжского федерального округа по боксу (ч. 1 ст. 236 УК РФ) в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с 4 по 10 марта минувшего года фигурант оказывал услуги питания спортсменам и тренерам, которые прибыли в Пензу для участия в первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юношей 15-16 лет. Они проживали и питались в гостиничном комплексе.

Фигурант не обеспечил должным образом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и привлек к приготовлению пищи инфицированного работника. В итоге отравились 22 человека из числа спортсменов.

Отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области завершил расследование уголовного дела. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов