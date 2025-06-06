Родители учеников ижевской школы №67 записали видеообращение к депутату Госдумы

Родители учеников ижевской школы №67 записали жалобу-видеообращение к депутату Госдумы от Удмуртии Андрею Исаеву с критикой планов на объединение учебного учреждения со школой №28. Видеозапись опубликована в комментариях под постом на странице народного избранника во «ВКонтакте».

Обратившиеся заявляют, что учеников школы №67 планируют перевести в школу №28, а в свободном здании разместить обучающихся из коррекционной школы №39. «Школа №28 укомплектована уже в две смены. Они предлагают добавить туда наших детей и удвоить количество школьников. Здание было построено в 1936 году. Школа №28 старая и маленькая»,— сказал один из родителей.

Родители указывают на то, что решение об объединении приведет к нарушению прав учащихся. «Президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию сказал, что к 2025 году все школьники должны будут учиться в первую смену. Но почему-то права наших детей сейчас пытаются ущемить местные власти»,— отмечает один из обратившихся.

Напомним, ранее родители учеников школы №67 обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой с просьбой проверить информацию о планируемой реорганизации учреждения путем присоединения к нему школы №39. Тогда в министерстве образования и науки Удмуртии опровергли эту информацию, добавив, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и №28.

28 мая глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира попросил жителей «не волноваться» и «не создавать негатив». «Вопрос прорабатывается. Он не решен. Я бы его подвесил, пока мы разбираемся»,— сказал мэр.

После этого председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав учащихся одной из ижевских школ. К пресс-релизу была приложена фотография школы №28. «В интернете сообщается, что в Ижевске в связи с длительным непроведением ремонтных работ здание образовательного учреждения пришло в непригодное состояние и было признано аварийным. При этом принято решение о переводе несовершеннолетних в другие школы, в которых отсутствует достаточное количество свободных мест, а также не созданы особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»,— указано в сообщении СКР. В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.

Напомним, ранее группа родителей из другой ижевской школы №20 обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Заявители среди прочего указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другой причиной называлось «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения. СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».