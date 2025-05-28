Дмитрий Чистяков об объединении школ: от числа детей будут зависеть зарплаты

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал объединение городских школ во время эфира на телеканале «Моя Удмуртия» 28 мая. Градоначальник назвал реорганизацию учебных учреждений «всегда сложным вопросом» и сослался на «объективные факторы», в их числе модель подушевого финансирования: от количества детей будут зависеть и уровень зарплаты, и оснащение учреждений. Маленьким школам будет «трудно выдержать в этой ситуации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Все таки нехватка учителей присутствует. Это по всей стране. Так бывает, что есть школы, где нет узких специалистов. Например, учителя географии. Объединяя школы, мы зачастую решаем проблемы разного уровня содержания этих учебных учреждений: где-то есть классные лаборатории по химии, а где-то — хороший спортзал»,— сказал мэр. Он добавил, что «коллаборации» школ позволяют детям «более эффективно себя самореализовываться».

Говоря об объединении школ №28 и №67, господин Чистяков попросил «не волноваться сейчас» и не «создавать негатив». «Вопрос прорабатывается. Он не решен. Я бы его подвесил, пока мы разбираемся»,— сказал он. Комментируя реорганизацию школ №20 и №65, мэр заявил, что считает решение правильным. «На участке, где находилась школа №65, мы не в состоянии построить новое учреждение: очень маленький участок, болотистая местность. А куда детям? Они распределены по другим школам»,— добавил господин Чистяков.

Напомним, ранее группа родителей из ижевской школы №20 обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Заявители среди прочего указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другой причиной называлось «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения. СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку.

Другой случай касается школы №67. Родители учеников учреждения обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой с просьбой проверить информацию о планируемой реорганизации учреждения путем присоединения к нему школы №39. На это ответили в министерстве образования и науки Удмуртии. Ведомство опровергло информацию об объединении. При этом представитель минобрнауки добавил, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и №28, однако решение на данный момент не принято.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».