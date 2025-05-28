В Минобрнауки опровергли информацию об объединении ижевских школ №67 и №39

В министерстве образования и науки Удмуртии опровергли информацию об объединении ижевских школ №67 и №39. Представитель ведомства под постом в одной из местных групп во «ВКонтакте» добавил, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и N28, однако решение на данный момент не принято. «Школа N39 подведомственна минобрнауки Удмуртии и не может быть объединена в одну организацию со школой N67, так как школы подведомственны разным учредителям»,— написал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что родители учеников школы №67 обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой с просьбой проверить информацию о планируемой реорганизации учреждения путем присоединения к нему школы №39. Так, проектная мощность школы №67 составляет 520 учеников. Сейчас в учреждении обучаются 505 человек, в школе №39 — 215.

До этого в СУ СКР по Удмуртии обратилась группа родителей из школы №20. Заявители требовали проверить законность присоединения к учреждению СОШ №65. Родители указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другой причиной называлось «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения. СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».