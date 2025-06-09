Депутат ГД Андрей Исаев ответил на обращение родителей учеников ижевской школы

Депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев ответил на видеообращение родителей учеников ижевской школы №67, выступающих против планируемой реорганизации учебного учреждения. Народный избранник написал в Telegram, что в ближайшее время по этой теме будет проведена отдельная встреча с участием представителей родительской общественности, профильного регионального министерства и городской администрации, где стороны обсудят «сложившуюся ситуацию и возможные пути решения проблем». Пост появился в соцсети 6 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

В конце мая региональное министерство образования и науки Удмуртии сообщило, что рассматривается вопрос о реорганизации школ №67 и №28. Родители учеников первого учебного учреждения обратились в региональную прокуратуру и к уполномоченному по правам ребенка в Удмуртии Ольге Авдеевой. Глава города Дмитрий Чистяков во время прямого эфира 28 мая попросил жителей «не волноваться» и «не создавать негатив». Градоначальник добавил, что вопрос прорабатывается.

Видеообращение родителей учеников школы №67 появилось в начале июня. По их словам, обучающихся планируют перевести в школу №28, а в свободном здании разместить учеников коррекционной школы №39. «Школа №28 укомплектована уже в две смены. Они предлагают добавить туда наших детей и удвоить количество школьников. Здание было построено в 1936 году. Школа №28 старая и маленькая»,— сказал один из родителей.

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав учащихся одной из ижевских школ. К пресс-релизу была приложена фотография школы №28. «В интернете сообщается, что в Ижевске в связи с длительным непроведением ремонтных работ здание образовательного учреждения пришло в непригодное состояние и было признано аварийным. При этом принято решение о переводе несовершеннолетних в другие школы, в которых отсутствует достаточное количество свободных мест, а также не созданы особые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья»,— указано в сообщении СКР. В региональном следственном управлении проводится процессуальная проверка.