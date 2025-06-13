МАГАТЭ сообщило о загрязнении на ядерном объекте в Иране после ударов Израиля

Внутри ядерного объекта в иранском Натанзе, по которому пришлись удары Израиля, выявлено радиологическое и химическое загрязнение. Об этом сообщил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Все это развитие событий вызывает глубокую обеспокоенность. Я неоднократно заявлял о том, что удары по ядерным объектам не должны наноситься никогда, независимо от контекста или обстоятельств, поскольку это способно нанести урон и людям, и окружающей среде»,— заявил он (цитата по ТАСС).

Надземная часть завода в Натанзе была уничтожена, как и электроинфраструктура на объекте, заявил господин Гросси. По его словам, загрязнение можно контролировать при мерах радиационной защиты. Он добавил, что агентство готово отправить в Иране экспертов для защиты ядерных установок.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. Среди пораженных объектов был завод в Натанзе, где Иран обогащал уран. Вечером Иран ответил на израильские атаки операцией «Правдивое обещание 3». Израильская армия зафиксировала запуски ракет со стороны Ирана. По данным израильского телеканала N12, было выпущено 150–200 ракет. Зафиксировано, как сообщает телеканал, девять попаданий. Иранские СМИ утверждают, что дважды ракеты попадали по зданию Минобороны Израиля.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».