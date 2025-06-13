КСИР: Иран начал против Израиля ответную операцию «Правдивое обещание 3»

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что Иран начал военную операцию «Правдивое обещание 3», которая станет ответом на удары Израиля по объектам на территории Исламской Республики. Из заявления следует, что Иран наносит удары по «десяткам целей» в еврейском государстве, включая военные центры и авиабазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tomer Neuberg / AP Фото: Tomer Neuberg / AP

Иранское информагентство IRNA сообщило, что несколько выпущенных с территории Исламской Республики ракет попали в здание Министерства национальной безопасности Израиля. Также этот источник сообщает, что силы ПВО Ирана сбили как минимум два израильских истребителя.

По данным израильского телеканала N12, с территории Ирана по Израилю было выпущено 150-200 ракет. Зафиксировано, как сообщает телеканал, девять попаданий. По последним сведениям, с территории Ирана была выпущена третья партия ракет по Израилю.

Национальная служба скорой помощи Израиля «Красный щит Давида» сообщила, что по меньшей мере пять человек получили осколочные ранения в агломерации Тель-Авива в результате обстрела со стороны Ирана.

Степан Мельчаков