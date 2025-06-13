МАГАТЭ подтвердило израильский удар по ядерному объекту Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) связалось с иранскими властями после атаки Израиля, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси. По его словам, Тегеран проинформировал МАГАТЭ об авиаударе по ядерному объекту в Натанзе. При этом Бушерская АЭС не была целью ЦАХАЛа, заверил господин Гросси.

«МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе находится среди целей»,— говорится в сообщении МАГАТЭ в социальной сети X. Позднее в агентстве сообщили, что уровень радиации на объекте в Натанзе не превышен.

ВВС Израиля нанесли «превентивный удар» по территории Ирана сегодня ночью. В результате погиб командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным тегеранских СМИ, на территории объекта в Натанзе были слышны взрывы.

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