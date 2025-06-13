Лидер Ирана Хаменеи: Израиль развязал войну, Тегеран «ответит силой»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи записал обращение к жителям страны после ночных ударов Израиля. Он обвинил израильски власти в развязывании войны и пообещал, что Иран ответит на это.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA / Reuters

«Все считают, что против Израиля нужно применить силу. Применить силу. И сила будет применена… Пусть не думают, что они ударили и на этом дело закончится. Они начали это. Войну развязали они. Мы не позволим, чтобы они остались живы после того злодейства»,— сказал Али Хаменеи. Его обращение опубликовало иранское гостелевидение IRIB.

Верховный лидер Ирана добавил, что Израиль «совершил большую ошибку» и сейчас вооруженные силы Исламской Республики приведены в боевую готовность. В это же время иранское госагентство IRNA сообщило о запуске сотни баллистических ракет в сторону Израиля. ЦАХАЛ также сообщал о запуске ракет со стороны Ирана и призвал граждан укрыться в бомбоубежищах. СМИ сообщают о взрывах над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Сегодня ночью Израиль начал операцию «Нация львов», в ходе которой ВВС сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. По данным общества Красного Полумесяца Ирана, еще 95 человек получили ранения.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».