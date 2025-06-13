Израиль объявил о запуске ракет с территории Ирана

Армия обороны Израиля объявила, что с территории Ирана запущены ракеты в сторону еврейского государства. Населению рекомендовано укрыться от возможных ударов в защищенных убежищах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

«Только что Армия обороны Израиля зафиксировала ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории государства Израиль»,— сказано в срочном сообщении ведомства. ЦАХАЛ объявил, что оборонительные системы работают над предотвращением угроз. Населению Израиля рекомендуется оставаться в безопасных местах до поручения дальнейших инструкций.

«Продолжайте следовать инструкциям командования внутренних войск»,— сказано в сообщении. Ведомство подчеркивает, что противоракетная оборона Израиля не является в полной мере герметичной.

Незадолго до сообщений ЦАХАЛа оборвалась телевизионная трансляция брифинга бригадного генерала Эфи Дефрина. Как сообщило AFP, досрочное окончания телетрансляции было связано со скорым ударом Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Степан Мельчаков