IRNA: сотни баллистических ракет направлены в сторону Израиля

Информационное агентство Исламской Республики объявило о запуске сотен ракет в направлении Израиля. Информагентства Reuters и AFP сообщают о взрывах в небе над Тель-Авивом и Иерусалимом.

Армия обороны Израиля опубликовала обращение, из которого следует, что запуски ракет продолжаются и по территории Израиля выпущены еще десятки снарядов. Ведомство заявляет, что взрывы, которые слышны в израильских городах,— это звуки перехватываемых и падающих снарядов.

Лидер Ирана Али Хаменеи выступил в эфире иранского телеканала IRIB. «Пусть не думают, что они ударили и на этом дело закончится. Они начали это. Войну развязали они. Мы не позволим, чтобы они остались живы после того злодейства, что они совершили против Ирана»,— сказал высший руководитель Исламской Республики.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Нация львов». Израильские ВВС ударили примерно по ста целям в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник Генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявили, что Израиль пересек все красные линии и теперь у Тегерана нет ограничений для ответного удара.

Степан Мельчаков