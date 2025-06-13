Авиакомпании отменили ряд рейсов на Ближний Восток из-за ударов Израиля по Ирану

Авиакомпания Emirates отменила ряд рейсов в несколько стран региона. Компания отменила все рейсы по маршрутам Дубай — Тегеран, Дубай — Бейрут, Дубай — Амман, Дубай — Багдад и Дубай — Басра, а также перелет Дубай — Тегеран, запланированный на 14 июня. Пассажиры с конечным пунктом назначения в этих странах не будут допущены на посадку в аэропорту вылета до особого уведомления, пишет ТАСС со ссылкой на заявление перевозчика.

Одновременно крупнейшие российские перевозчики сообщили об отменах и изменениях маршрутов. «Аэрофлот» отменил рейсы в Тегеран, а самолеты, летящие в Дубай, Абу-Даби, Доху и Мале, будут выполнять перелеты через воздушное пространство Пакистана, обходя опасную зону над Ираном. Над Ираном, Израилем и соседними странами в настоящее время закрыто воздушное пространство, что подтверждается данными авиасервисов.

Турецкая авиакомпания AJET приостановила рейсы в Иран, Ирак и Иорданию до 06:00 мск 14 июня, при этом рейсы в Ливан планируются в дневное время. Полеты, проходящие через воздушное пространство Ирака, будут выполняться по альтернативным маршрутам.

Отмена рейсов и изменение маршрутов связаны с масштабной операцией, начатой Израилем в ночь на 13 июня под названием «Ам КеЛави» («Нация, как лев»). ВВС Израиля сбросили около 330 боеприпасов примерно на 100 целей в Иране. В результате погибли командующий КСИР Хоссейн Салами, начальник генштаба Мохаммад Багери и ученые-ядерщики. Среди мирного населения, по данным ISNA, жертвой атаки стал 1 человек, еще 24 человек получили травмы.

Подробности — в материале «Ъ» «Израиль совершил львиный бросок».