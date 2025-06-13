ТМК представила проект полигона промышленных отходов ПНТЗ под Первоуральском

Трубная металлургическая компания (ТМК) провела презентацию для журналистов проекта полигона для размещения промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК). Мероприятие прошло на полигоне Волжского трубного завода (ВТЗ, входит в ТМК), аналогом которого может стать объект под Первоуральском.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Полигон промышленных отходов Волжского трубного завода (ВТЗ, входит в ТМК) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Начальник отдела капитального строительства ПНТЗ, руководитель проекта по строительству полигона ПНТЗ Игорь Кинер Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 2 Полигон промышленных отходов Волжского трубного завода (ВТЗ, входит в ТМК) Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Начальник отдела капитального строительства ПНТЗ, руководитель проекта по строительству полигона ПНТЗ Игорь Кинер Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

Представители ТМК подчеркнули, что запаленная карта (участок для складирования отходов) на Волжском полигоне изолируется уплотненным слоем грунта и закрывается геомембранной Карбофол. «Отходы полностью изолированы от контакта с внешней средой и исключают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье населения»,— заверили в ТМК. В компании добавили, что на полигоне создают карбоновую ферму и разрабатывают технологии по устранению углекислого газа с помощью растений. «С 2022 года на экспериментальных модельных площадках высажено более 12 тыс. разных сортов древесных насаждений»,— отметили сотрудники ТМК.

По данным ТМК, с момента открытия полигона ВТЗ в 2013 году его заполнили на 26% отходами пятого (практически неопасные), четвертого (малоопасные) и третьего (умеренно опасные) классов опасности. «Из общего количества образующихся на предприятии отходов 92% идет на повторное использование в производстве, 8% поступает на захоронение»,— пояснили в компании.

Начальник отдела капитального строительства и руководитель проекта по строительству полигона ПНТЗ Игорь Кинер сообщил, что объект разместят в 4 км от поселка Ильмовка (ближайший населенный пункт), что «существенно больше границ санитарно-защитной зоны». По его словам, площадь зон полигона составит 310,9 га.

Господин Кинер подчеркнул, что при формировании земельного участка предприятие руководствовалось задачей «не наплодить конфликтов». «Участок несколько неправильной формы, это вызвано тем, что мы выявили ручьи, которые нигде в реестрах не значатся, и обход добровольного общества охотников, в связи с чем земельный участок был подрезан. Увидели потенциальные конфликты в ручьях и в избушке, сколоченной охотниками»,— пояснил он.

Объект будет разделен на четыре зоны: административно-хозяйственную, накопления инертных материалов, обезвреживания отходов и их захоронения. По словам Игоря Кинера, на территории разместят 13 карт для захоронения отходов. «По мере заполнения одной карты будет происходить строительство другой»,— пояснил он, добавив, что от леса расчистят 200 га из 310,9 га.

Господин Кинер подчеркнул, что на участках полигона, на которых отсутствует естественный глиняный слой, применят двойной слой изолирующих материалов. «Бентонитовые маты как абсолютно изолирующая геомембрана и барьер от как проникновения влаги, так и ее исхода наружу. Планируются автоматизированные очистные сооружения, которые будут доводить воду до состояния при водосбросе, в том, в котором она есть в ручье»,— добавил он.

Игорь Кинер отметил, что на ТМК планируют ввести объект в 2028 году, завершить эксплуатацию — в 2052 году. «Это 25 лет, которые сегодня нормирует государственная политика, и потратим еще порядка двух лет на рекультивацию. Задача минимизировать количество отходов, которые будут поступать на полигон, максимально продлить его жизнь»,— сказал он.

Господин Кинер добавил, что в компании рассматривают комплексы растений, которые смогут быстро произрастать на территории. «Можно сделать ставку на сосны, лиственницы, но это ждать эффект через 50 лет. Задача сделать подбор тех растений, которые друг друга дополнят, смогут обеспечить ненарушаемость гидроизоляционного слоя и максимально быстро расти с учетом климата»,— пояснил представитель ПНТЗ.

ПНТЗ является одним из ведущих предприятий России и Европы по производству стальных труб и баллонов. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2021 году выручка компании составила 93,2 млрд руб., чистая прибыль — 6,8 млрд руб.

Администрация Первоуральска провела общественные слушания по строительству полигона для нужд ПНТЗ в феврале. По данным предприятия, инвестиции в проект оцениваются в 1,1 млрд руб. В мае суд в Первоуральске признал незаконными действия мэрии при проведении общественных слушаний. В пресс-службе ПНТЗ «Ъ-Урал» сообщили, что решение суда не окажет существенного влияния на график реализации проекта. «Судебное решение касается процедурных вопросов и не имеет отношения к содержанию проекта по строительству полигона промышленных отходов»,— отметили тогда на предприятии.

Василий Алексеев; Николай Яблонский, Волгоградская область