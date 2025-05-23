ПНТЗ: признание общественных слушаний незаконными не отразится на сдаче полигона

Решение Первоуральского городского суда о признании незаконными действий мэрии Первоуральска (Свердловская область) при проведении общественных слушаний по проекту выделения земли под полигон промышленных отходов Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) не окажет существенного влияния на график реализации проекта, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия. «Судебное решение касается процедурных вопросов и не имеет отношения к содержанию проекта по строительству полигона промышленных отходов»,— отметили на производстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПНТЗ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ ПНТЗ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пресс-службе подчеркнули, что ПНТЗ продолжит «взаимодействие с общественностью, чтобы дать ответы на все интересующие вопросы». «Мы обеспокоены тем обстоятельством, что подавляющее большинство участников обсуждений, высказавших свои конструктивные предложения по проекту строительства, не участвовали при рассмотрении судебного спора, и их мнение не учитывалось при принятии решения»,— добавили на предприятии.

На производстве заверили, что в ходе реализации проекта применят «экологически безопасные наилучшие доступные технологии, которые полностью соответствуют требованиям природоохранного законодательства».

В пресс-службе администрации Первоуральска «Ъ-Урал» сообщили, что ожидают текст решения суда в окончательной форме. «Ознакомимся с доводами и обстоятельствами, на основании которых суд принял решение, после чего решим, будем обжаловать судебный акт или нет»,— пояснили в мэрии.

Администрация Первоуральска провела общественные слушания по строительству полигона для нужд ПНТЗ в феврале. По данным предприятия, инвестиции в проект оцениваются в 1,1 млрд руб. Объект планируют открыть в июле-сентябре 2028 года, срок его эксплуатации составит 25 лет. На производстве отметили, что полигон предусмотрен для «практически неопасных», «малоопасных» и «умеренно опасных» отходов. Во вторник, 20 мая, суд в Первоуральске признал незаконными действия мэрии при проведении общественных слушаний. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Подробнее о планах по созданию полигона — в материале «Отходы обезвредят в Первоуральске».

Василий Алексеев