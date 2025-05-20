Суд: действия мэрии Первоуральска на слушаниях по проекту полигона незаконны

В Первоуральске (Свердловская область) суд признал незаконными действия местной администрации при проведении общественных слушаний по проекту выделения земли под полигон промышленных отходов, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Первоуральский городской суд Фото: Первоуральский городской суд

Администрация выбрала участок для размещения полигона Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ), однако жители с решением не были согласны и подали несколько исков, которые были объединены в одно производство. Истцы требовали признать незаконными действия властей по организации и проведению слушаний, а также постановление главы Первоуральска от 19 марта, утверждающее результаты этих слушаний, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду.

Суд частично удовлетворил требования, признав незаконными действия администрации по проведению общественных обсуждений проекта строительства полигона, включая материалы оценки, в период с 27 января по 27 февраля и еще 10 дней после окончания обсуждений. Двум истцам вернули расходы по уплате госпошлины, но остальные требования остались без удовлетворения.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

По данным ПНТЗ, зона размещения отходов предусматривает 13 участков (карт), которые планируют строить последовательно. В компании также заявили, что полигон предусмотрен для «практически неопасных» отходов (например, грунт, бетонный или кирпичный лом), «малоопасных» отходов (например, глина, загрязненный песок или кожаная рабочая обувь) и «умеренно опасных» отходов (например, замасленная спецодежда или тара из-под нефтепродуктов).

Подробнее о планах по созданию полигона — в материале «Отходы обезвредят в Первоуральске»

Ирина Пичурина