Отходы обезвредят в Первоуральске

В муниципальном округе Первоуральск (Свердловская область) планируют создать полигон промышленных отходов для повышения независимости Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК) в сфере обращения с отходами, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе предприятия. В компании отметили, что на сегодня ПНТЗ вывозит промышленные отходы на полигон в Ревде или привлекает подрядные организации для утилизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Первоуральский новотрубный завод (ПНТЗ)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Запуская собственный полигон, предприятие повышает эффективность обращения с отходами благодаря использованию передовых технологий и усилению контроля за их размещением, а также постоянному мониторингу»,— пояснили в пресс-службе. В ПНТЗ отметили, что инвестиции в проект составят 1,1 млрд руб., его реализация позволит создать около 100 новых рабочих мест. «При успешном прохождении всех процедур открытие полигона запланировано на третий квартал 2028 года. Срок эксплуатации объекта рассчитан на 25 лет»,— добавили на предприятии.

По данным компании, зона размещения отходов предусматривает 13 участков (карт), которые будут строить последовательно. «Сначала первые пять карт, по мере их заполнения, будут строиться следующие, а заполненные участки подвергнутся рекультивации. Она включает в себя два этапа — технический, в ходе которого проходит подготовка земель для дальнейшего использования, и биологический, он направлен на восстановление плодородия почвы»,— пояснили на предприятии.

В ПНТЗ отметили, что полигон предусмотрен для «практически неопасных» отходов (например, грунт, бетонный или кирпичный лом), «малоопасных» отходов (например, глина, загрязненный песок или кожаная рабочая обувь) и «умеренно опасных» отходов (например, замасленная спецодежда или тара из-под нефтепродуктов). «Отходы, которые требуют обезвреживания, будут проходить термическую обработку в специальной установке, которая оборудована системой газоочистки»,— заверили в компании.

На предприятии подчеркнули, что учли в проекте требования градостроительного, природоохранного и санитарного законодательства. «Учтены климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности, в том числе преобладающее направление ветра, чтобы не допустить влияние возможных негативных факторов на ближайшую жилую застройку, которая находится в поселке Ильмовка, расположенного в 4 км от будущего полигона»,— отметили в пресс-службе. В ПНТЗ добавили, что в 2025-2026 годах проектная документация и результаты инженерных изысканий будут проходить государственную экспертизу.

ПНТЗ является одним из ведущих предприятий России и Европы по производству стальных труб и баллонов. По данным сервиса kartoteka.ru, в 2021 году выручка компании составила 93,2 млрд руб., чистая прибыль — 6,8 млрд руб.

Ранее, в среду, Первоуральский городской суд приступил к рассмотрению административного дела по иску жителей, которые пытаются признать незаконными действия мэрии Первоуральска по проведению общественных обсуждений проекта полигона и оспорить решение властей о выделении земли под строительство объекта.

Василий Алексеев