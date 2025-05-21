Зарубежные СМИ: Чем грозит вмешательство Израиля в ирано-американские отношения?

Израильские ВВС за минувшие сутки атаковали 115 целей на территории сектора Газа, сообщает Армия обороны страны. В свою очередь власти анклава заявили, что от ударов погибли 45 человек. Всего же, по данным палестинских служб здравоохранения, с октября 2023 года число погибших в секторе превысило 53 тыс. Западные страны призывают Иерусалим прекратить боевые действия. Европа намерена ввести санкции против членов правительства Израиля, пишет The Times. В список, в частности, могут включить глав Минфина, Минобороны и министра нацбезопасности. Однако Израиль готовится нанести удар по ядерным объектам Ирана. Об этом свидетельствуют разведданные, полученные США, сообщает CNN. Операция разрабатывается в то время, как администрация Дональда Трампа стремится заключить с Тегераном дипломатическое соглашение. Американские чиновники расценивают это как готовность Иерусалима к разрыву отношений с Вашингтоном и расширению регионального конфликта. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ramadan Abed / Reuters Фото: Ramadan Abed / Reuters

Пока неясно, принял ли Израиль окончательное решение атаковать иранские объекты, но перехваченные американскими спецслужбами сообщения говорят, что подготовка идет полным ходом, пишет CNN. ЦАХАЛ провел авиационные учения, перемещает авиабомбы и военнослужащих. Все это указывает на неизбежность удара, считают источники телеканала. Хотя возможно, что это лишь попытка Израиля надавить на Тегеран, чтобы тот отказался от ключевых положений своей ядерной программы, предупреждение о последствиях в случае отказа Ирана от соглашения с Вашингтоном.

The Times of Israel напоминает: аятолла Али Хаменеи заявил, что требования США прекратить обогащение урана являются чрезмерными и возмутительными. Иран готов обсуждать ограничение объемов и уровня обогащения взамен на снятие американских санкций, но никогда не пойдет на сворачивание своей ядерной программы. Страна настаивает на своем праве на мирный атом, которое гарантировано Договором о нераспространении ядерного оружия. Израиль в этой ситуации оказался между молотом и наковальней, продолжает CNN. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытается и избежать американо-иранской сделки, которую не считает удовлетворительной, и в то же время не хочет оттолкнуть Трампа, который уже разорвал отношения с ним из-за вопросов безопасности в регионе.

Bloomberg пишет о реакции рынков. Швейцарский франк и йена — традиционные активы-убежища — моментально укрепились, а доллар ослаб и потерял свою привлекательность как бесспорно безопасный резервный актив, отмечают аналитики. Нефть марки Brent подскочила на 1,7% . Цена и без того была нестабильной с прошлой недели из-за ирано-американских переговоров. Они могут открыть путь для возвращения большого количества баррелей на рынок, который уже перенасыщен. А нападение Израиля дестабилизирует весь Ближний Восток, поставляющий треть мирового объема сырой нефти.

Тегеран может ответить блокировкой нефтяных танкеров через Ормузский пролив в Персидском заливе, предполагает Reuters. Этим путем Саудовская Аравия, Кувейт, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты экспортируют свою нефть и топливо. Кроме того, на Иерусалим давят европейцы. Из-за тяжелой гуманитарной ситуации в секторе Газа Брюссель обсуждает заморозку соглашения об ассоциации блока с Израилем, которое действует уже четверть века. А Великобритания уже приостановила переговоры о зоне свободной торговли с еврейским государством. Израильский МИД заявил, что это не остановит его борьбу с «Хамасом», и наземная операция «Колесница Гидеона» в Газе продолжится.

По данным источников издания Axios, Дональд Трамп разочаровался войной Израиля с «Хамасом». Собеседники журналистов утверждают, что Белый дом намерен заставить Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия в Газе.

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