Цены на нефть подскочили после атаки Израиля на Иран
Цены на нефть резко выросли после начала атаки Израиля на Иран, следует из данных Investing.com. Нефть марки Brent подскочила более чем на 6% до $73,56 за баррель. Цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) также выросли более чем на 6%.
Кроме того, американские индексы начали терять в цене, как и азиатские. Растут цены на «убежища» — швейцарский франк и золото.
В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. СМИ Тегерана сообщили о взрывах в городе. К 4:00 мск ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.
Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».
По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».
Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».