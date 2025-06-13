В Израиле введен режим чрезвычайного положения

Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил режим чрезвычайного положения в стране. Сообщение распространила Армия Израиля (ЦАХАЛ), оно также опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Согласно сообщению, с 03:00 мск в стране отменены учеба, работа предприятий и собрания. «Население должно подчиняться указаниям Командования тыла и властей и оставаться на охраняемых территориях», — добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщает Times of Israel, по всему Израилю звучат сирены.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. Военная операция получила название «Нация львов, она направлена на устранение угрозы иранского ядерного оружия, сообщили представители Израиля. Государственные СМИ Тегерана сообщили о взрывах в городе.