В Тегеране сообщили о гибели главы генштаба ВС Ирана при атаке Израиля

Глава генштаба Ирана Мохаммад Багери погиб в результате атак Израиля на Тегеран. Об этом сообщают иранские агентства Mehr и Isna. О смерти господина Багери пишет также The Times of Israel, ссылаясь на представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее иранские СМИ сообщили о гибели командующего КСИР Хоссейна Салами, а также двое ученых-атомщиков докторов Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси.

Должность господина Багери временно займет адмирал Хабиболла Сайяри. Господина Салами — экс-глава подразделения КСИР специального назначения «Кудс» Ахмад Вахиди.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Нация львов». По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

ЦАХАЛ утверждает, что у Ирана достаточно обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней, и ему необходимо принять меры против этой «неминуемой угрозы».

Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».