Недетские наценки
Приведет ли отмена повышенных тарифов к дефициту машин с креслами
Минтранс вместе с депутатами Госдумы подготовил пакет поправок, чтобы ограничить возможность дифференцировать тарифы на перевозку в такси в зависимости от возраста. Об этом заявил вице-премьер Андрей Никитин.
Впрочем, такая мера может привести к обратному эффекту, предупреждает председатель общественного движения «Форум Такси» Олег Амосов:
«Автомобиля комфорт-класса станет невыгодно возить детей. Потому что, беря заказ по тарифу “Комфорт”, они заработают больше, чем по детскому. А детский тариф подразумевает, что половина багажника авто постоянно занята, и вы должны отказываться от вызовов с наличием багажа.
Кроме того, после детей постоянно приходится мыть машину внутри. Получается более длинная подача, соответственно, больший пробег автомобиля, больше затрат, больше потери времени при меньшем заработке».
Проблему нехватки машин с детскими креслами пытаются решить и на региональном уровне. Например, в Мордовии для семейных перевозок создали отдельный автопарк. Пока в нем всего 31 машина. Такой опыт уже заинтересовал федеральные власти, рассказывает эксперт Научно-исследовательского центра цифрового транспортного законодательства Станислав Швагерус:
«Буквально три недели назад вышло поручение президента Российской Федерации о том, чтобы рассмотреть опыт республики Мордовия по реализации государственного такси для нужд перевозок детей. Там на базе перевозчика общественного транспорта государственного муниципального организовали специальное семейное такси, оснащенное детскими креслами.
Сейчас этот государственный таксопарк активно развивается именно для перевозок детей. Спрос на это есть, возможности у регионов Российской Федерации есть, поэтому поживем — увидим».
К слову, многие родители предпочитают вообще возить кресло с собой. По данным Роскачества, так хотя бы иногда поступают почти 60% опрошенных семей из городов-миллионников.