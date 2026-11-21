«Автомобиля комфорт-класса станет невыгодно возить детей. Потому что, беря заказ по тарифу “Комфорт”, они заработают больше, чем по детскому. А детский тариф подразумевает, что половина багажника авто постоянно занята, и вы должны отказываться от вызовов с наличием багажа.