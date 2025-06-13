В результате ударов Израиля по Ирану погиб командующий КСИР и два ученых-атомщика

Во время первого этапа военной операции Израиля «Нация львов», в рамках которой были нанесены удары по Тегерану, погиб генерал-майор, командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также двое ученых-атомщиков докторов Тегеранчи и Ферейдуна Аббаси. Об этом сообщает Tasnim News.

В ночь на 13 июня Израиль начал атаку на Иран с воздуха. СМИ Тегерана сообщили о взрывах в городе. К 4:00 мск ЦАХАЛ объявил завершение первого этапа нанесения ударов по военным целям в Иране.

Армия Израиля назвала причиной операции «Нация львов» достаточное количество у Ирана обогащенного урана, чтобы создать несколько бомб в течение нескольких дней. Удары по Тегерану назвали необходимой мерой против «неминуемой угрозы».

По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, операция будет продолжаться «столько дней, сколько понадобится».

Главное о начале операции Израиля «Нация львов» — в материале «Ъ».