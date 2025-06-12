Единство против борьбы противоположностей
Как ведущие оппозиционные партии РФ отметили главный государственный праздник
Две партии, конкурирующие за звание «главной оппозиционной силы» РФ, представили 12 июня диаметрально противоположные взгляды на День России. КПРФ, считающая принятие в 1990 году Декларации о суверенитете РСФСР началом развала СССР, митинговала против Ельцин-центра как живого воплощения ненавистного «ельцинизма». А вот в ЛДПР назвали этот праздник днем объединения россиян во имя будущего и даже нашли аргументы в поддержку первого президента России.
«Тьфу на вас!»
«Грустный праздник» 12 июня коммунисты решили отметить «от противного» — митингом против Ельцин-центра. Мероприятие прошло на Малой Никитской улице, через дорогу от исторической усадьбы Долгоруковых-Бобринских, где с прошлого года размещается московский филиал этой организации, базирующейся на родине первого президента России — в Екатеринбурге.
Главные претензии КПРФ к «Центру исторического наследия Б. Н. Ельцина» изложил депутат Госдумы от Москвы Денис Парфенов. По его словам, экспозиции центра «абсолютно не отвечают интересам нашего народа», ведь именно в конце 1980-х и начале 1990-х годов все национальные интересы «были сданы», а нашу страну «насильно втащили в мировую рыночную экономику на правах сырьевого придатка». Такой подход в экономике во многом сохраняется и по сей день, а на «гнилом базисе» не могло возникнуть и здоровой общественно-политической надстройки, блеснул депутат познаниями в марксизме.
К тому же деятельность последнего советского лидера Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и «примкнувших к ним подельников», по убеждению господина Парфенова, «по нынешним временам на 150%, на 300% попадает под понятие того, что сейчас принято считать иноагентами».
Правда, наказать нынешних ельцинистов коммунисты просят не за сомнительные связи с Западом, а за фальсификацию истории. Как напомнил депутат Парфенов, на днях лидеры свердловского и московского отделений КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку Ельцин-центра, где, по оценке партийцев, преувеличивают число репрессированных в СССР и приравнивают сталинский ГУЛАГ к нацистским лагерям смерти.
Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, в свою очередь, предложил собравшимся поразмыслить, что можно было бы назвать именем Бориса Ельцина. Развал «нашей великой державы», разрушение ее промышленного потенциала и науки, «страшные» рыночные реформы, расстрел Белого дома в 1993-м — все это, «конечно же, имени Ельцина», перечислил он. Хотя и допустил, что если в Ельцин-центре начнут «говорить правду», то коммунисты против этой организации ничего иметь не будут.
Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подчеркнул, что митингующие «собрались не для того, чтобы проклинать Ельцина» — ведь 12 июня это и так делают «миллионы людей»,— а чтобы настаивать на исторической правде.
По его мнению, Ельцин-центр остается символом «продажных элит», которые, как и раньше, питают надежду «пробиться в предбанник Запада» — вопреки обещаниям президента Владимира Путина о том, что возврата к прежней политике уже не будет.
Заодно господин Обухов заочно поспорил с неназванными оппонентами, которые считают, что «причиной крушения Советского Союза является создание Советского Союза». «Тьфу на вас! Тогда получается, причина распада Древней Руси — это создание Древней Руси? Причина распада Российской империи — это создание Российской империи?..» — негодовал депутат, уверяя, что большевики, наоборот, собрали «историческую Россию в той форме, в какой можно было собрать».
А депутата Госдумы Анастасию Удальцову особо возмутил тот факт, что филиал Ельцин-центра в Москве был открыт уже после начала спецоперации. Как можно одной рукой вести «освободительную войну», а другой — открывать «вот это, даже не знаю, как назвать», недоумевала она. Поэтому госпожа Удальцова выразила надежду, что те, кто возвращается с СВО, «однажды придут сюда вместе с нами и просто вынесут всю вот эту гниль». «До-лой Ель-цин-центр!» — с воодушевлением оценили такую перспективу митингующие.
«Здорово, приятно, классно!»
А вот либерал-демократы, которые в 1991 году поддерживали ГКЧП и тоже защищали СССР, подчеркнуть историческую значимость праздника 12 июня не постеснялись. На приуроченный ко Дню России митинг в Москве собралось несколько сотен человек с российскими и партийными флагами. По соседству с привычным митинговым инвентарем (плакаты, информационные стенды, термосы с чаем) разместили трофеи из зоны СВО: покалеченный пулями и добитый, вероятно, ручной гранатой вражеский Nissan, украинские дроны, сухпайки западного образца, крупнокалиберные гильзы, каски, нашивки с трезубцами и удвоенными молниями.
«Наши сердца бьются в унисон с бойцами»,— начал сразу с главного председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.
12 июня, уверен он,— «особый праздник, который объединяет разных людей, кто вместе борется за будущее великой России». А партия тем временем борется за то, чтобы народ («самоотверженный, трудолюбивый» и «всегда оказывавшийся на передовой в тяжелые моменты истории») жил достойно, заверил либерал-демократ. Особо он похвалил тех, кто пришел на митинг с детьми. «Здорово, приятно, классно!» — радовался господин Слуцкий, поясняя, что «классным» у наших детей должно быть все — жизнь, будущее, образование. «Мы несем ответственность за тех, кто после нас будет жить в России»,— резюмировал он.
На доводы противников празднования Дня России заочно ответил депутат Госдумы Станислав Наумов, припомнивший в беседе с корреспондентом «Ъ» некоторые события 35-летней давности: «Уже страны Варшавского договора сбежали в сторону НАТО, уже националисты пришли к власти в Балтике, в Закавказье и, по сути дела, в Средней Азии. То есть к тому моменту уже запустились процессы распада бывшей большой коммунистической системы». Более того, «метастазы распада» пошли уже по РСФСР, и власть должна была их остановить, «подать сигнал всем русским, оставшимся за рубежом», что «у них есть Родина».
И именно Декларация независимости 12 июня, по убеждению господина Наумова, вернула России «смысловой ресурс, интеллектуальный и эмоциональный заряд» и основания для дальнейшего развития. Кстати, среди голосовавших за этот документ «были депутаты от КПРФ в полном составе — единогласно, можете проверить списки», напомнил либерал-демократ. Фактически же эта Декларация стала фундаментом для платформы антикризисного управления, созданной Борисом Ельциным в обстоятельствах, заложниками которых стали и он, и Михаил Горбачев до него, рассуждал Станислав Наумов: «Это заложило основу для как минимум десятилетнего антикризисного развития, которое к 2000 году позволило выйти из пике и начать нормальное, последовательное развитие». Иной сценарий сейчас страшно даже представить, заключил депутат: «Спустили красный флаг над Кремлем — а какой бы подняли, если бы не Декларация 12 июня?..»