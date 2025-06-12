Единство против борьбы противоположностей

Две партии, конкурирующие за звание «главной оппозиционной силы» РФ, представили 12 июня диаметрально противоположные взгляды на День России. КПРФ, считающая принятие в 1990 году Декларации о суверенитете РСФСР началом развала СССР, митинговала против Ельцин-центра как живого воплощения ненавистного «ельцинизма». А вот в ЛДПР назвали этот праздник днем объединения россиян во имя будущего и даже нашли аргументы в поддержку первого президента России.

«Тьфу на вас!»

«Грустный праздник» 12 июня коммунисты решили отметить «от противного» — митингом против Ельцин-центра. Мероприятие прошло на Малой Никитской улице, через дорогу от исторической усадьбы Долгоруковых-Бобринских, где с прошлого года размещается московский филиал этой организации, базирующейся на родине первого президента России — в Екатеринбурге.

Главные претензии КПРФ к «Центру исторического наследия Б. Н. Ельцина» изложил депутат Госдумы от Москвы Денис Парфенов. По его словам, экспозиции центра «абсолютно не отвечают интересам нашего народа», ведь именно в конце 1980-х и начале 1990-х годов все национальные интересы «были сданы», а нашу страну «насильно втащили в мировую рыночную экономику на правах сырьевого придатка». Такой подход в экономике во многом сохраняется и по сей день, а на «гнилом базисе» не могло возникнуть и здоровой общественно-политической надстройки, блеснул депутат познаниями в марксизме.

К тому же деятельность последнего советского лидера Михаила Горбачева, Бориса Ельцина и «примкнувших к ним подельников», по убеждению господина Парфенова, «по нынешним временам на 150%, на 300% попадает под понятие того, что сейчас принято считать иноагентами».

Правда, наказать нынешних ельцинистов коммунисты просят не за сомнительные связи с Западом, а за фальсификацию истории. Как напомнил депутат Парфенов, на днях лидеры свердловского и московского отделений КПРФ обратились в Следственный комитет с требованием провести проверку Ельцин-центра, где, по оценке партийцев, преувеличивают число репрессированных в СССР и приравнивают сталинский ГУЛАГ к нацистским лагерям смерти.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов, в свою очередь, предложил собравшимся поразмыслить, что можно было бы назвать именем Бориса Ельцина. Развал «нашей великой державы», разрушение ее промышленного потенциала и науки, «страшные» рыночные реформы, расстрел Белого дома в 1993-м — все это, «конечно же, имени Ельцина», перечислил он. Хотя и допустил, что если в Ельцин-центре начнут «говорить правду», то коммунисты против этой организации ничего иметь не будут.

Депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов подчеркнул, что митингующие «собрались не для того, чтобы проклинать Ельцина» — ведь 12 июня это и так делают «миллионы людей»,— а чтобы настаивать на исторической правде.

По его мнению, Ельцин-центр остается символом «продажных элит», которые, как и раньше, питают надежду «пробиться в предбанник Запада» — вопреки обещаниям президента Владимира Путина о том, что возврата к прежней политике уже не будет.

Заодно господин Обухов заочно поспорил с неназванными оппонентами, которые считают, что «причиной крушения Советского Союза является создание Советского Союза». «Тьфу на вас! Тогда получается, причина распада Древней Руси — это создание Древней Руси? Причина распада Российской империи — это создание Российской империи?..» — негодовал депутат, уверяя, что большевики, наоборот, собрали «историческую Россию в той форме, в какой можно было собрать».

А депутата Госдумы Анастасию Удальцову особо возмутил тот факт, что филиал Ельцин-центра в Москве был открыт уже после начала спецоперации. Как можно одной рукой вести «освободительную войну», а другой — открывать «вот это, даже не знаю, как назвать», недоумевала она. Поэтому госпожа Удальцова выразила надежду, что те, кто возвращается с СВО, «однажды придут сюда вместе с нами и просто вынесут всю вот эту гниль». «До-лой Ель-цин-центр!» — с воодушевлением оценили такую перспективу митингующие.

«Здорово, приятно, классно!»

А вот либерал-демократы, которые в 1991 году поддерживали ГКЧП и тоже защищали СССР, подчеркнуть историческую значимость праздника 12 июня не постеснялись. На приуроченный ко Дню России митинг в Москве собралось несколько сотен человек с российскими и партийными флагами. По соседству с привычным митинговым инвентарем (плакаты, информационные стенды, термосы с чаем) разместили трофеи из зоны СВО: покалеченный пулями и добитый, вероятно, ручной гранатой вражеский Nissan, украинские дроны, сухпайки западного образца, крупнокалиберные гильзы, каски, нашивки с трезубцами и удвоенными молниями.

«Наши сердца бьются в унисон с бойцами»,— начал сразу с главного председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

12 июня, уверен он,— «особый праздник, который объединяет разных людей, кто вместе борется за будущее великой России». А партия тем временем борется за то, чтобы народ («самоотверженный, трудолюбивый» и «всегда оказывавшийся на передовой в тяжелые моменты истории») жил достойно, заверил либерал-демократ. Особо он похвалил тех, кто пришел на митинг с детьми. «Здорово, приятно, классно!» — радовался господин Слуцкий, поясняя, что «классным» у наших детей должно быть все — жизнь, будущее, образование. «Мы несем ответственность за тех, кто после нас будет жить в России»,— резюмировал он.

На доводы противников празднования Дня России заочно ответил депутат Госдумы Станислав Наумов, припомнивший в беседе с корреспондентом «Ъ» некоторые события 35-летней давности: «Уже страны Варшавского договора сбежали в сторону НАТО, уже националисты пришли к власти в Балтике, в Закавказье и, по сути дела, в Средней Азии. То есть к тому моменту уже запустились процессы распада бывшей большой коммунистической системы». Более того, «метастазы распада» пошли уже по РСФСР, и власть должна была их остановить, «подать сигнал всем русским, оставшимся за рубежом», что «у них есть Родина».

И именно Декларация независимости 12 июня, по убеждению господина Наумова, вернула России «смысловой ресурс, интеллектуальный и эмоциональный заряд» и основания для дальнейшего развития. Кстати, среди голосовавших за этот документ «были депутаты от КПРФ в полном составе — единогласно, можете проверить списки», напомнил либерал-демократ. Фактически же эта Декларация стала фундаментом для платформы антикризисного управления, созданной Борисом Ельциным в обстоятельствах, заложниками которых стали и он, и Михаил Горбачев до него, рассуждал Станислав Наумов: «Это заложило основу для как минимум десятилетнего антикризисного развития, которое к 2000 году позволило выйти из пике и начать нормальное, последовательное развитие». Иной сценарий сейчас страшно даже представить, заключил депутат: «Спустили красный флаг над Кремлем — а какой бы подняли, если бы не Декларация 12 июня?..»

Божена Иванова, Григорий Лейба