Критический выбор

В преддверии сентябрьских выборов парламентская оппозиция попробует привлечь новых избирателей «отработкой смыслов» и «конструктивными предложениями». Об этом ее представители рассказали на круглом столе Экспертного института социальных исследований, который прошел 5 июня. На фоне патриотического консенсуса критиковать власть и ее партию пока готова только КПРФ. Сама же «Единая Россия» (ЕР) в правильности выбранной стратегии не сомневается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ЕР изучила обстановку в регионах, где пройдут выборы, в ходе предварительного голосования, рассказал член ее генсовета Сергей Перминов (подробнее о его результатах см. “Ъ” от 28 марта). По словам сенатора, праймериз показали эффективность технологических и смысловых подходов единороссов. Среди особенностей кампании сенатор назвал распространение дипфейков, запрос на прямой контакт с избирателями и решение локальных задач, а также экстраполяцию имиджа отдельных кандидатов на всю партию.

На фоне «формализации» выборов и недоверия к ним со стороны граждан КПРФ сосредоточится на «отработке смыслов», рассказал секретарь ЦК Сергей Обухов. В приоритете Компартии будут выборы в заксобрания, губернаторов Иркутской и Свердловской областей, а также совмещенные кампании.

КПРФ не станет воздерживаться от критики власти, в том числе ЕР, с которой «борется за первое место», пригрозил господин Обухов.

По словам секретаря президиума центрального совета «Справедливой России — За правду» по политическим вопросам Дмитрия Гусева, с электоральной точки зрения патриотический консенсус ставит оппозиционные партии в невыгодное положение: «Как мы можем критиковать ЕР, когда делаем одно общее дело?» Эсеры осознают, что это «особенность всего политического процесса», поэтому вместо критики предлагают «конструктивные решения», например, по вопросам цен, демографии и миграционной политики, добавил он.

«Новые люди» подходят к сентябрьским выборам с «гораздо более сильных» позиций, чем в год политического дебюта в 2020-м, заявил депутат Госдумы Ярослав Самылин. Партия растет и все еще не достигла электорального пика, добавил он: задачей партии остается вовлечение в свои ряды политических новичков и поиск «понятных форм» изложения целей.

ЛДПР демонстрирует лучшие показатели с 2020 года, рассказала первый замглавы центрального аппарата партии Мария Воропаева. «Рейтинг по ВЦИОМу — 11,5%, прирост с 2021 года — в 1,5 раза, и для нас это не потолок»,— заявила она. По словам госпожи Воропаевой, уже в этом году ЛДПР планирует стать второй партией в 7 из 11 заксобраний, где пройдут выборы. Всего она выставит 15 тыс. кандидатов на муниципальном уровне и свыше 1,5 тыс. — на уровне регионов и административных центров, из которых 52 человека — это участники спецоперации.

Политтехнолог Александр Назаров заявил, что тон предстоящим сентябрьским выборам, а в более широком смысле — и надвигающейся кампании в Госдуму-2026 зададут расширяющаяся практика дистанционного электронного голосования, привнесение социальных функций в избирательные технологии, а также обращение партийцев к нишам, где ранее они представлены не были.

Из внепарламентских сил активную подготовку к выборам ведет Партия пенсионеров. «Яблоко», по мнению экспертов института, электоральной активности не проявляет. «Партию не забывают, называют в опросах. Аудитория считывает ее как сугубо гуманистическую, но считает, что время для гуманизма еще не настало»,— объяснил Александр Назаров.

Афанасий Сборов