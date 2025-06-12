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Празднование Дня России

Фоторепортаж

12 июня празднуется День России. Как отмечают россияне — в фотогалерее «Ъ».

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Праздничный плакат на здании Госдумы в Москве

Праздничный плакат на здании Госдумы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Девушка около здания Госдумы в Москве

Девушка около здания Госдумы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Торжественная церемония подъема государственного флага России в музее Победы

Торжественная церемония подъема государственного флага России в музее Победы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Московской городской Думы Леонид Зюганов во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Депутат Московской городской Думы Леонид Зюганов во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники церемонии подъема флага России в музее Победы

Участники церемонии подъема флага России в музее Победы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Участники встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Празднование Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Празднование Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Церемония возложения цветов к Вечному Огню в Москве

Церемония возложения цветов к Вечному Огню в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступлении главы ЛДПР Леонида Слуцкого на митинг-концерте, организованного партией, в честь Дня России в Москве

Выступлении главы ЛДПР Леонида Слуцкого на митинг-концерте, организованного партией, в честь Дня России в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление детского хора в Екатеринбурге

Выступление детского хора в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выступление артистов на митинг-концерте, организованного ЛДПР, в честь Дня России в Москве

Выступление артистов на митинг-концерте, организованного ЛДПР, в честь Дня России в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда»

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники празднования Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Участники празднования Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Дня России у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке

Празднование Дня России у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Концерт в честь Дня России в Екатеринбурге

Концерт в честь Дня России в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Праздничный плакат на здании Госдумы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Девушка около здания Госдумы в Москве

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

Торжественная церемония подъема государственного флага России в музее Победы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Депутат Московской городской Думы Леонид Зюганов во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Участники церемонии подъема флага России в музее Победы

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Участники встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Празднование Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Церемония возложения цветов к Вечному Огню в Москве

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Выступлении главы ЛДПР Леонида Слуцкого на митинг-концерте, организованного партией, в честь Дня России в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Выступление детского хора в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Выступление артистов на митинг-концерте, организованного ЛДПР, в честь Дня России в Москве

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Участники празднования Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин  /  купить фото

Празднование Дня России у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Концерт в честь Дня России в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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