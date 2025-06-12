Празднование Дня России

Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра

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