Фото 12.06.2025, 17:53 Празднование Дня России Фоторепортаж 12 июня празднуется День России. Как отмечают россияне — в фотогалерее «Ъ». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Праздничный плакат на здании Госдумы в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Девушка около здания Госдумы в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Торжественная церемония подъема государственного флага России в музее Победы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Депутат Московской городской Думы Леонид Зюганов во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Участники церемонии подъема флага России в музее Победы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Празднование Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Церемония возложения цветов к Вечному Огню в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступлении главы ЛДПР Леонида Слуцкого на митинг-концерте, организованного партией, в честь Дня России в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Выступление детского хора в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выступление артистов на митинг-концерте, организованного ЛДПР, в честь Дня России в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Участники празднования Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Празднование Дня России у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Концерт в честь Дня России в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Следующая фотография 1 / 16 Праздничный плакат на здании Госдумы в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Депутаты Госдумы от КПРФ Денис Парфенов (слева), Сергей Обухов (в центре) и Анастасия Удальцова (третья справа) во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Девушка около здания Госдумы в Москве Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин / купить фото Торжественная церемония подъема государственного флага России в музее Победы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Депутат Московской городской Думы Леонид Зюганов во время встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Участники церемонии подъема флага России в музее Победы Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Участники встречи с требованием закрыть в Москве филиал Ельцин-Центра Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Празднование Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Церемония возложения цветов к Вечному Огню в Москве Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов / купить фото Выступлении главы ЛДПР Леонида Слуцкого на митинг-концерте, организованного партией, в честь Дня России в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Выступление детского хора в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская / купить фото Выступление артистов на митинг-концерте, организованного ЛДПР, в честь Дня России в Москве Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий и медалей «Герой Труда» Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров / купить фото Участники празднования Дня России в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Празднование Дня России у мемориала «Твоим освободителям, Донбасс!» в Донецке Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова / купить фото Концерт в честь Дня России в Екатеринбурге Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская