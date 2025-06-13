Обещанного шесть лет подождут

К 2030 году «Нижнекамскнефтехим» (входит в структуру «СИБУРа») планирует увеличить налоговые платежи в бюджет Татарстана в 1,5 раза, до 20 млрд руб., а объем выпускаемой продукции — на 1 млн тонн. Через шесть лет компания также планирует нарастить показатель EBITDA на 60%. Эксперт считает, что «СИБУР» сможет достичь планируемых показателей за счет расширения производства, увеличения налоговой нагрузки предприятий и инфляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К 2030 году «Нижнекамскнефтехим» будет выплачивать 20 млрд налогов в бюджет Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ К 2030 году «Нижнекамскнефтехим» будет выплачивать 20 млрд налогов в бюджет Татарстана

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

К 2030 году компания «СИБУР» планирует увеличить налоговые платежи «Нижнекамскнефтехима» в бюджет Татарстана в 1,5 раза. В 2024 году этот показатель составлял 12,2 млрд руб., а через шесть лет он может достичь 18,5 млрд руб. По данным источника, знакомого с материалами совещания, которое провели в Нижнекамске раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор «СИБУРа» Михаил Карисалов, к 2030 году компания также планирует увеличить объем выпускаемой продукции на 1 млн тонн и поднять показатель EBITDA на 60%, до 114 млрд руб.

«Нижнекамскнефтехим» «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России и Европы, входит в группу ПАО «СИБУР Холдинг». Организация была основана в Нижнекамске в 1967 году. «Нижнекамскнефтехим» и другое предприятие «Казаньоргсинтез» вошли в структуру «СИБУРа» в 2021 году в рамках сделки с «ТАИФ». По итогам 2024 года чистая прибыль «Нижнекамскнефтехима» по МСФО выросла на 85%, до 30,8 млрд руб. Также был зафиксирован рост выручки организации на 14,1%, до 269,7 млрд руб. При этом выручка другого предприятия в Татарстане «Казаньоргсинтеза» увеличилась на 5,3%, до 104,9 млрд руб., а прибыль уменьшилась на 5 млрд руб.

По итогам 2024 года производственные мощности «Нижнекамскнефтехима» составили 2,6 млн тонн. С 2021 года объем налогов предприятия в бюджет Татарстана вырос на 38%, а показатель EBITDA увеличился в два раза. За это время на «Нижнекамскнефтехиме» произвели 20 новых марок продукции с фокусом на медицину, строительство и упаковку. За счет этого объем готовой продукции вырос на 100 тыс. тонн в год. «СИБУР» также направил более 20 млрд руб. инвестиций на улучшение условий труда работников, качество медицинского обслуживания. В результате на «Нижнекамскнефтехиме» было создано почти 12 тыс. улучшенных рабочих мест.

Аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев считает, что планы организации к 2030 году вполне достижимы. Эксперт сообщил, что для роста EBITDA на 60% среднегодовой прирост показателя должен составлять менее 10% в год. Этому может способствовать рост цен на продукцию, ослабление курса рубля, увеличение спроса и расширение производства.

Так, в конце 2024 года «СИБУР» завершил строительство нефтехимического комплекса ЭП-600. Инвестиции в проект, по данным «Ъ Волга-Урал», составили более 200 млрд руб. К 2026 году за счет мощности комплекса планируют выпускать 600 тыс. тонн этилена в год. Часть продукции будут поставлять на предприятия компании в Татарстане: «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез».

В этом году компания «СИБУР» начала строительство стирольной цепочки в Нижнекамске за 180 млрд руб. На установках будут производить этилбензол, стирол и полистирол для конечного производства 250 тыс. полистирола в год. Полистирол — полимер, используемый для изготовления предметов быта, медицинских инструментов, отделочных материалов и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприятие «Казаньоргсинтез»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Предприятие «Казаньоргсинтез»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

В 2028 году на «Нижнекамскнефтехиме» планируют завершить проект по производству премиального металлоценового полиэтилена. Мощность производства должна составить 300 тыс. тонн в год, а сумма инвестиций оценивается в несколько миллиардов рублей. В числе будущих проектов находится создание фабрики катализаторов, НИОКР-центра и Центра масштабирования технологий в Казани.

Эксперт отметил, что эти проекты в Нижнекамске в большей степени рассчитаны на внутренний рынок России в целях импортозамещения. «СИБУР» может защитить свою продукцию от конкуренции с китайскими компаниями, если государство будет содействовать в рамках таможенного регулирования. Алексей Калачев считает, что у «Нижнекамскнефтехима» получится нарастить платежи в бюджет за счет увеличения налоговой нагрузки предприятий и инфляции.

На результаты «Нижнекамскнефтехима» могут повлиять судебные споры. С начала этого года стало известно, что против предприятия были поданы иски ООО «Гемонт» на 473 млн руб. и строительной компании «Экострой» на 612 млн руб. Суть претензий в материалах дела не раскрывается. В Арбитражном суде Татарстана также проходят разбирательства по искам «Нижнекамскнефтехима» к немецким банкам Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wrttemberg. Истец требует признать отсутствие права требования по кредитам шестилетней давности. В 2018 году консорциум из пяти европейских банков, в том числе два ответчика, предоставили «Нижнекамскнефтехиму» два кредита на 1 млрд евро для строительства этиленового комплекса и электростанции.

Диана Соловьёва