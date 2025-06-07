Экс-подрядчик НКНХ подал иск к предприятию о взыскании 473 млн рублей долга

ООО «Гемонт» подало иск в Арбитражный суд Татарстана к ПАО «Нижнекамскнефтехим» о взыскании 473 млн рублей долга. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило в суд 28 мая. В материалах дела суть претензий пока не раскрывается. Предварительное судебное заседание назначено на 4 июля.

«Гемонт» является дочерней компанией турецкого застройщика Gemont, основанного в 1991 году со штаб-квартирой в Стамбуле. В феврале 2022 года Gemont вышел из проекта строительства ЭП-600 компании СИБУР в Нижнекамске. В 2023 году «Нижнекамскнефтехим» инициировал банкротство турецкой инжиниринговой компании.

Влас Северин