Казанская строительная компания подала иск к «Нижнекамскнефтехиму» на 612 млн рублей

Строительная компания «Экострой» из Казани подала иск к «Нижнекамскнефтехиму» на 612 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

По данным картотеки, заявление поступило в суд 14 марта. Оно относится к категории экономических споров по гражданским правоотношениям. Информация о сути исковых претензий пока не опубликована. «Ъ Волга-Урал» направил запросы «Нижнекамскнефтехиму» и СК «Экострой», но ответы на момент публикации не поступили.

«Нижнекамскнефтехим» является одним из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России. С октября 2021 года компания входит в состав холдинга «СИБУР». Согласно данным сервиса Rusprofile, выручка предприятия за 2023 год составила 227 млрд руб., чистая прибыль — 23 млрд руб., а стоимость — 236 млрд руб.

ООО «СК Экострой» было зарегистрировано в 2013 году в Казани. Основным видом деятельности компании является строительство жилых и нежилых зданий. Выручка компании в 2023 году составила 1,2 млрд руб., а чистая прибыль и стоимость стали отрицательными и составили 172 млн руб. и 85 млн руб. соответственно. Сейчас организация находится в процессе банкротства.

Влас Северин