Кредит вышел из доверия

ПАО «Нижнекамскнефтехим» подало иски в Арбитражный суд Республики Татарстан против немецких банков Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg. Компания требует признать отсутствие права требования по кредитам шестилетней давности. В 2018 году консорциум из пяти европейских банков, включая указанные, предоставил ПАО «Нижнекамскнефтехим» два кредита на сумму более 1 млрд евро для строительства этиленового комплекса и электростанции. Однако в мае 2022 года немецкий партнер проекта — компания Linde AG — покинул российский рынок из-за санкций. Эксперт связывает иски «Нижнекамскнефтехима» против немецких банков с попыткой компании защитить свои интересы после ареста прав требования по кредитам в рамках предыдущего судебного разбирательства между «Русхимальянсом» и этими банками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Этиленовый комплекс ЭП-600

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Этиленовый комплекс ЭП-600

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

ПАО «Нижнекамскнефтехим» обратилось в Арбитражный суд Республики Татарстан с исками против Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, требуя признания отсутствия права требования по кредитам, взятым в 2018 году. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел. Суть претензий не раскрывается.

В первом иске «Нижнекамскнефтехим» требует признать, что Bayerische Landesbank не имеет права на взыскание долгов по кредитным договорам от 25 мая 2018 года и 3 октября 2018 года. Заседание назначено на 6 августа. Во втором иске «Нижнекамскнефтехим» оспаривает аналогичные права Landesbank Baden-Wurttemberg. Предварительное заседание по этому делу назначено на 7 августа. В обоих исках в качестве третьего лица к рассмотрению дела привлечен Deutsche Bank AG. В компании от комментариев касательно сути исков воздержались.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий России, мировой лидер по производству изопренового каучука (45,1% рынка) и третий по величине поставщик бутиловых каучуков (16,4%). Компания также занимает второе место в России по производству пластиков. Основные производственные мощности, включающие заводы бутилового каучука, мономеров, синтетического каучука, пластиков, этилена и органического синтеза, расположены в Нижнекамске (Республика Татарстан). С 2021 года ПАО «Нижнекамскнефтехим» входит в состав ПАО «СИБУР Холдинг» после приобретения последним активов группы ТАИФ.

В мае 2018 года «Нижнекамскнефтехим» привлек кредит на 807 млн евро для строительства этиленового комплекса ЭП-600. Соглашение подписали на Петербургском экономическом форуме, кредиторами выступили Deutsche Bank AG, UniCredit Bank AG, Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Wurttemberg и DZ Bank AG.

Осенью того же года, в октябре, в рамках форума «Российская энергетическая неделя», предприятие заключило еще одно кредитное соглашение на 240 млн евро для строительства электростанции. Финансирование обеспечил тот же консорциум банков.

Строительство этиленового комплекса ЭП-600 в Нижнекамске было инициировано после подписания меморандума о стратегическом сотрудничестве между группой «ТАИФ» (на тот момент эта группа являлась владельцем «Нижнекамскнефтехима») и немецкой транснациональной химической компанией Linde AG в июне 2017 года. Однако в мае 2022 года немецкая Linde свернула деятельность на территории РФ и прекратила участие в проектах в России из-за санкций Запада, в том числе по проекту ЭП-600.

Несмотря на выход партнера из проекта, строительство комплекса было завершено в декабре 2024 года. Инвестиции в проект составили около 200 млрд руб.

В интервью «Ъ Волга-Урал» директор ЭП-600 Ленар Нагимуллин рассказал, что после ухода Linde пришлось сократить технологические цепочки и задействовать сотрудников из тех предприятий, где аналогичные проекты были уже завершены. В частности, была использована наработка, реализованная на «ЗапСибНефтехиме», где в 2017 году запустили установку схожего типа.

«Нижнекамскнефтехим» стал не единственной российской компанией, у которой возникли претензии к Bayerische Landesbank и к Landesbank Baden-Wrttemberg. Эти же самые банки фигурировали в исках российской компании «Русхимальянс», которая в июле 2024 года добилась взыскания 273,1 млн евро с Bayerische Landesbank и 51,8 млн евро с Landesbank Baden-Wrttemberg. Также суд постановил взыскать 463 млн евро с UniCredit, 238 млн евро с Deutsche Bank и 95 млн евро с Commerzbank.

Помимо этого, в начале июня 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял обеспечительные меры по этим искам. Суд наложил арест на денежные средства на всех банковских счетах, открытых на имена Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, а также на ценные бумаги и недвижимость банков. Кроме того, арест наложен на права требования по кредитному договору к ПАО «Нижнекамскнефтехим» и все иные права требования немецких банков к любым другим лицам.

В начале лета 2022 года немецкая компания Linde уведомила «Русхимальянс», оператора проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге Ленинградской области, о приостановке работ по соглашению. Российская сторона не согласилась с этим решением, заявив, что санкции не распространяются на работы по контракту. В частности, ограничения касаются лишь поставки оборудования для сжижения природного газа, но не оборудования для газопереработки и строительства газоперерабатывающего завода.

Поскольку Linde так и не возобновила работы, «Русхимальянс» разорвал контракт с немецкой компанией и направил ей претензию о наличии спора. Кроме того, из-за санкций ряд банков не смог исполнить обязательства и выплатить банковские гарантии. В результате российская компания обратилась в суд.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков считает, что причиной подачи исков «Нижнекамскнефтехима» стали предыдущие судебные разбирательства между компанией «Русхимальянс» и указанными немецкими банками. В 2024 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иски «Русхимальянса» к Bayerische Landesbank и Landesbank Baden-Wurttemberg, взыскав с них значительные суммы по банковским гарантиям, касающимся контракта с немецкой компанией Linde. В рамках обеспечения этих исков суд наложил арест на активы банков, включая их права требования по кредитным договорам с ПАО «Нижнекамскнефтехим» от 28 мая 2018 года.

«В связи с этим „Нижнекамскнефтехим“ стремится защитить свои интересы и предотвратить возможные требования со стороны банков, чьи активы были арестованы в пользу „Русхимальянса“. Учитывая, что арест на права требования банков был наложен в рамках обеспечения исков „Русхимальянса“, российские суды могут быть склонны поддержать „Нижнекамскнефтехим“ для защиты интересов отечественных компаний. Однако окончательное решение будет зависеть от конкретных обстоятельств дела и представленных сторонами доказательств», — отмечает эксперт.

Старший партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что санкционные ограничения могли привести к тому, что компания не получила всю сумму кредита или столкнулась с трудностями при его обслуживании.

«Любое нарушение сроков выплат ведет к начислению неустоек, которые со временем могут сильно превысить сумму самого кредита. В итоге, когда возможность взаиморасчетов все же появится, задолженность может оказаться многократно выше. Это веская причина для оспаривания прав требования», — отметил эксперт.

Также Анна Барабаш указывает, что кредиторы все же могли бы передать права требования по кредитным договорам третьим лицам из России, не связанным с ними напрямую. В этом случае новый кредитор мог бы обратиться в российский суд и попытаться взыскать долг.

«Возможно, „Нижнекамскнефтехим“ пытается именно нивелировать такие риски — если не это основная цель иска, то, как минимум, одна из них», — заключила эксперт.

Анар Зейналов