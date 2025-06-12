ВС РФ взяли под контроль Петровского и Алексеевку в ДНР

Минобороны РФ сообщило, что российская армия взяла под контроль населенные пункты Петровского (ранее по решению Верховной рады Украины было переименовано в Орехово) и Алексеевка в Донецкой народной республике (ДНР). Их заняли подразделения группировки войск «Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

11 июня Минобороны РФ заявило, что подразделения группировки войск «Восток» «широким фронтом вышли на западную границу» ДНР. К западной границе региона также вышли подразделения группировки «Центр» — по данным оборонного ведомства, они продвигаются по территории Днепропетровской области Украины. Кремль говорил, что наступление в этом регионе проводят в том числе для создания буферной зоны.

О том, какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной, читайте в материале «Ъ».