Какой может быть буферная зона вдоль границы с Украиной

В ходе совещания с членами правительства 22 мая Владимир Путин заявил, что российские военные уже ведут боевую работу по созданию буферной зоны безопасности на границе России. Прежде всего, речь идет о территориях, прилегающих к Курской, Брянской и Белгородской областям.

Впервые о необходимости такой зоны президент заговорил еще в июне 2023 года, объяснив это необходимостью лишить ВСУ возможности «доставать нашу территорию» артиллерийскими обстрелами. Правда, конкретных деталей по поводу ее протяженности или возможных границ господин Путин не привел. В марте 2025 года он вновь предложил рассмотреть вопрос о создании «зоны безопасности» вдоль российской границы на территориях, находящихся под контролем украинских властей, «в какой-то момент, в какой мы посчитаем целесообразным». И пояснил, что ее глубина будет определена с учетом используемых Украиной средств поражения иностранного производства.

Отметим, что дальность артиллерии, которой располагают ВСУ, варьируется в зависимости от конкретной системы. Например, американские гаубицы M777 калибра 155 мм позволяют поражать цели на дальности 35–40 км (примерно на таком расстоянии от границы РФ находятся украинские Харьков и Сумы), а советские Д-30 способны вести огонь на 15 км. Но в распоряжении ВСУ есть и реактивные системы залпового огня: советские БМ-21 «Град» (до 42 км) и 9К57 «Ураган» (до 120 км), а также американские M142 HIMARS и однотипная M270 (до 300 км для ракет MGM-140 ATACMS).

Дмитрий Сотак