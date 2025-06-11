Харви Вайнштейн повторно признан виновным в принуждении к сексу

Суд Нью-Йорка завершил повторное рассмотрение дела о принуждении к сексу в отношении бывшего голливудского продюсера Харви Вайнштейна и вновь признал его виновным, сообщает Reuters.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Харви Вайнштейн

Фото: Steven Hirsch / Reuters, Steven Hirsc / Reuters Харви Вайнштейн

Фото: Steven Hirsch / Reuters, Steven Hirsc / Reuters

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы. Присяжные признали его виновным в двух эпизодах — в изнасиловании в 2013 году и принуждении к оральному сексу в 2006 году. В апреле 2024 года суд отменил приговор из-за допущенных во время судебного процесса нарушений.

Сегодня присяжные вынесли вердикт по эпизоду 2006 года. Решение о виновности Харви Вайнштейна в изнасиловании в 2013 году будет принято завтра, 12 июня.

Сам продюсер находится в тюрьме, поскольку в феврале 2023 года его приговорили еще к 16 годам заключения по обвинению в изнасиловании в 2013 году актрисы из Лос-Анджелеса (ее имя неизвестно).

Вайнштейн свою вину не признает и подал апелляцию на приговор 2023 года. Сейчас знаменитому продюсеру 73 года. За последний год Харви Вайнштейна неоднократно госпитализировали, а в октябре 2024 года сообщалось, что у него диагностировали рак костного мозга.

Кирилл Сарханянц