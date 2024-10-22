NBC: у Харви Вайнштейна диагностирован рак костного мозга

Врачи нашли у 72-летнего кинопродюсера Харви Вайнштейна хронический миелоидный лейкоз — редкую разновидность рака костного мозга, сообщили источники NBC News. Кинопродюсер проходит курс лечения в тюремной больнице на острове Райкерс в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Харви Вайнштейн

Фото: Jeenah Moon/Pool/File Photo, Reuters Харви Вайнштейн

Фото: Jeenah Moon/Pool/File Photo, Reuters

Адвокат Харви Вайнштейна Крейг Ротфельд отказался подтверждать или опровергать информацию. «Из уважения к частной жизни господина Вайнштейна мы не будем давать дальнейших комментариев»,— говорится в его комментарии.

Харви Вайнштейна госпитализировали в июле из-за «множественных проблем со здоровьем». Его представитель сообщал о диабете, высоком давлении, жидкости в сердце и легких и о других заболеваниях. В сентябре кинопродюсеру экстренно провели операцию на сердце.

В феврале 2020 года Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по двум статьям обвинения: за изнасилование в 2013 году и принуждение к оральному сексу в 2006-м. В феврале 2023 года кинопродюсера приговорили еще к 16 годам тюрьмы — по обвинению в изнасиловании в 2013 году. Высший суд штата Нью-Йорк в апреле 2024 года отменил первый приговор. Он посчитал, что нижестоящая инстанция вынесла решение с «вопиющими» нарушениями. Дело отправлено на пересмотр.