А ты точно продюсер?

5 лет назад, 11 марта 2020 года суд Нью-Йорка приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в насилии. В ходе расследования выяснилось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис и сотрудниц своей компании, взамен обещая карьерный рост. Истории жертв голливудского продюсера — в фотогалерее «Ъ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография В октябре 2017 года Ева Грин заявила в интервью Variety о домогательствах Вайнштейна на деловой встрече в Париже. Из-за неподобающего поведения продюсера актриса оттолкнула его Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters В октябре 2017 года актриса Мира Сорвино дала интервью газете The New York Times, в котором рассказала о преследовании и домогательствах Харви Вайнштейна в 1995 году на Международном кинофестивале в Торонто Фото: Reuters В октябре 2017 году Гвинет Пэлтроу (на фото справа) рассказала, как Вайнштейн пытался склонить ее к сексу на рабочей встрече перед началом съемок фильма «Эмма» в 1996 году. Актриса сообщила о случившемся своему бойфренду Брэду Питту. После инцидента Вайнштейн убедил Пэлтроу больше не упоминать его «ухаживания» Фото: Patrick McMullan / Getty Images В октябре 2017 года Анджелина Джоли в письме The New York Times описала инцидент, который произошел с ней в 1999 году. По словам актрисы, тогда Вайнштейн попытался остаться с ней наедине в гостиничном номере Фото: Kostas Alexander / Fotos International / Getty Images В октябре 2017 года актриса Розанна Аркетт в интервью The New York Times рассказала о принуждениях со стороны Вайнштейна в начале 1990-х к оральному сексу под видом массажа в отеле «Беверли-Хиллз». После отказа актриса перестала получать роли в его фильмах Фото: Bertrand LAFORET / Gamma-Rapho / Getty Images В октябре 2017 года актриса Жюдит Годреш заявила, что в 1996 году на Каннском кинофестивале Харви Вайнштейн пытался изнасиловать ее в гостиничном номере Фото: THIERRY ORBAN / Sygma / Getty Images Осенью 2017 года Сальма Хайек рассказала The New York Times, как Харви Вайнштейн домогался ее на съемках фильма «Фрида» (2002). После его многочисленных угроз и отказов актрисы в сексуальной связи, продюсер принудил ее сняться в обнаженной сцене с другой девушкой Фото: J. Vespa / WireImage Осенью 2017 года актриса Флоранс Дарель рассказала изданию People, как Вайнштейн преследовал ее в 1990-х и домогался в парижском отеле «Риц», пока в соседнем номере находилась его жена Фото: Eric Weiss / WWD / Penske Media / Getty Images В октябре 2017 года Кейт Бекинсейл в соцсетях поделилась подробностями с премьеры фильма «Интуиция» в 2002 году. По словам актрисы, после ее появления на красной дорожке в строгом костюме, Вайнштейн оскорбил ее и принуждал надеть откровенный наряд Фото: Jon Furniss / WireImage / Getty Images В октябре 2017 года Леа Сейду рассказала The New York Times о домогательствах продюсера. В 2012 году актриса встретилась с ним на модном показе в Париже, он пригласил ее на встречу в отеле, где пытался поцеловать Фото: Michael Sohn / AP В октябре 2017 года экс-директор госкомпании «Роскино» Екатерина Мцитуридзе в интервью журналу The Hollywood Reporter рассказала, что в 2004 году на Венецианском фестивале Вайнштейн под предлогом обсуждения совместной работы с российскими сценаристами пригласил ее в свой номер и попытался соблазнить Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Осенью 2017 года модель Амбра Баттилана рассказала в интервью The New Yorker о своем заявлении в полицию в 2015 году, которое она написала после попытки изнасилования. Она записала свой разговор с Вайнштейном в номере отеля, когда он пытался принудить ее к близости и называл это «привычным» для себя поведением Фото: Spencer Platt / Getty Images В октябре 2017 года Азия Ардженто в интервью The New Yorker рассказала про приглашение Вайнштейна на вечеринку в 1996 году, на которой он принудил ее к оральному сексу. В 2018 году уже саму актрису обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего актера Джимми Беннетта, которому она заплатила за молчание Фото: Denise Truscello / WireImage В октябре 2017 года Эмма де Кон рассказала The New Yorker, что в 2010 году Харви Вайнштейн пригласил ее на ланч в Париже, предложил роль в одной из своих картин и попросил зайти в его номер за копией сценария. В отеле продюсер ушел в ванную, а вышел обнаженный Фото: Loic Venance, Pool / AP В интервью изданию Variety в 2017 году актриса Хизер Грэм рассказала, как в начале 2000-х Вайнштейн предложил ей роль в фильме в обмен на секс. Она отказала продюсеру и лишилась места в его картинах Фото: Jordan Strauss / Invision / AP В статье The New Yorker от 2017 года Джессика Барт рассказала, как в 2011 году после церемонии «Золотого глобуса» Вайнштейн пригласил ее на бизнес-встречу в отель. В номере он попытался принудить актрису к сексу. После ее отказа, он оскорбил ее, заявив, что ей необходимо похудеть, «чтобы быть в состоянии конкурировать с Милой Кунис» Фото: Evan Agostini / Invision / AP Осенью 2017 года Мелисса Сейджмиллер (на фото слева) рассказала The Huffington Post про работу над фильмом «Вирус любви» (2001). Харви Вайнштейн пригласил ее в гостиничный номер и пытался поцеловать. После инцидента продюсер принудил актрису лететь с ним на частном самолете, на котором находились и другие участники съемочной группы Фото: Chris Pizzello / AP Осенью 2017 году Кара Делевинь написала в соцсетях о том, как в начале своей карьеры Вайнштейн пригласил ее в свой гостиничный номер под видом прослушивания на роль в фильме. Продюсер заставил модель целоваться с другой женщиной, после чего попытался поцеловать ее сам Фото: Danny Moloshok / Reuters Осенью 2017 года актриса Роуз Макгоуэн заявила в соцсетях, что Харви Вайнштейн заплатил ей за молчание об изнасиловании в 1997 году $100 тыс. Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images В 2017 году актриса Минка Келли заявила в соцсетях о своей встрече с Вайнштейном, на которой он предложил ей романтические отношения. После отказа продюсер взял с нее обещание хранить молчание о произошедшем Фото: Chris Pizzello / Invision / AP, File / AP В феврале 2018 года Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах после совместной работы над фильмом «Криминальное чтиво» (1994). Актриса рассказала, что Вайнштейн приставал к ней дважды: в бане парижского отеля и в номере лондонского «Савоя» Фото: M. Caulfield / WireImage В апреле 2018 года актриса Эшли Джадд заявила в суде, что Харви Вайнштейн лишил ее роли в трилогии «Властелин колец» после отказа вступить с ним в половую связь в 1998 году Фото: Ron Galella / Getty Images В январе 2020 года актриса Аннабелла Шиорра на слушаниях в суде Нью-Йорка заявила, что в начале 1990-х Вайнштейн ворвался в ее квартиру и изнасиловал Фото: Mary Evans / AF Archive / Warner Bro / ТАСС В феврале 2020 года актриса Джессика Манн заявила на судебном заседании, что в 2013 году Харви Вайнштейн не дал ей выйти из гостиничного номера, заставил раздеться и изнасиловал Фото: Stephen Yang / Reuters В ноябре 2022 года жена губернатора Калифорнии и актриса Дженнифер Сибел рассказала в суде о том, как на кинофестивале в Торонто в 2005 году Вайнштейн принуждал ее к сексу в номере отеля Фото: Miss Representation / Girls Club Inc. В октябре 2017 года The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования с участием актрисы Эшли Джадд и бывших сотрудниц продюсера Харви Вайнштейна, рассказавших о случаях сексуальных домогательств с его стороны.

8 октября совет директоров кинокомпании The Weinstein Company отправил продюсера в отставку. К середине месяца предприятие стало убыточным из-за нехватки клиентов, и 16 октября его руководство заявило о поиске покупателей.

К 11 октября более 30 женщин обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. После продюсер заявил журналистам, что ему необходима помощь в реабилитационном центре в Аризоне.

12 октября полиция Лондона и Нью-Йорка начала расследование жалоб на кинопродюсера, заявив о подготовке к масштабному уголовному разбирательству.

25 мая 2018 года Харви Вайнштейн был арестован судом Манхэттена по обвинению в преступных сексуальных действиях и отпущен под залог $1 млн. К этому моменту с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин. Судебные слушания начались 5 июня того же года, Вайнштейн заявил о своей невиновности.

24 февраля 2020 года присяжные суда Нью-Йорка признали Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах. 11 марта того же года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы.

23 февраля 2023 года суд Лос-Анджелеса добавил Вайнштейну еще 16 лет заключения по новому эпизоду дела об изнасиловании.

В апреле 2024 года апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор на 23 года, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. Однако его не освободили от 16-летнего срока, который он сейчас отбывает.

Милена Двойченкова