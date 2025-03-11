А ты точно продюсер?
Кто обвинял Харви Вайнштейна в домогательствах
5 лет назад, 11 марта 2020 года суд Нью-Йорка приговорил кинопродюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы по обвинению в насилии. В ходе расследования выяснилось, что Вайнштейн в течение 30 лет склонял к интимным отношениям актрис и сотрудниц своей компании, взамен обещая карьерный рост. Истории жертв голливудского продюсера — в фотогалерее «Ъ».
В октябре 2017 года The New York Times и The New Yorker опубликовали расследования с участием актрисы Эшли Джадд и бывших сотрудниц продюсера Харви Вайнштейна, рассказавших о случаях сексуальных домогательств с его стороны.
8 октября совет директоров кинокомпании The Weinstein Company отправил продюсера в отставку. К середине месяца предприятие стало убыточным из-за нехватки клиентов, и 16 октября его руководство заявило о поиске покупателей.
К 11 октября более 30 женщин обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах. После продюсер заявил журналистам, что ему необходима помощь в реабилитационном центре в Аризоне.
12 октября полиция Лондона и Нью-Йорка начала расследование жалоб на кинопродюсера, заявив о подготовке к масштабному уголовному разбирательству.
25 мая 2018 года Харви Вайнштейн был арестован судом Манхэттена по обвинению в преступных сексуальных действиях и отпущен под залог $1 млн. К этому моменту с обвинениями в его адрес выступили более 80 женщин. Судебные слушания начались 5 июня того же года, Вайнштейн заявил о своей невиновности.
24 февраля 2020 года присяжные суда Нью-Йорка признали Харви Вайнштейна виновным по двум из пяти пунктов обвинения: об изнасиловании и сексуальных домогательствах. 11 марта того же года суд приговорил его к 23 годам тюрьмы.
23 февраля 2023 года суд Лос-Анджелеса добавил Вайнштейну еще 16 лет заключения по новому эпизоду дела об изнасиловании.
В апреле 2024 года апелляционный суд Нью-Йорка отменил приговор на 23 года, постановив, что Вайнштейн не получил справедливого судебного разбирательства. Однако его не освободили от 16-летнего срока, который он сейчас отбывает.