Праздники разогрели турпоток

Спрос на туристические поездки в период июньских праздников вырос на 17% год к году. Помогли удачная конфигурация выходных дней и укрепление рубля, которое способствовало росту активности на международных направлениях. Заметнее всего спрос увеличился на поездки в Грузию, хотя в центре внимания организованных туристов по-прежнему Турция и Египет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

Количество бронирований организованных туров на выходные 12-15 июня выросло на 17% год к году, подсчитали в сервисе бронирования Travelata.ru. Данные «Слетать.ру» показывают увеличение спроса на 13%. В «Островке», проанализировав бронирования размещения с заездами 9-15 июня, отмечают рост продаж по внутренним направлениям на 21% год к году, зарубежным — на 33%.

Более активное развитие международных направлений видно и по авиабронированиям. Согласно «Авиасейлс», доля зарубежных стран в структуре спроса на перелеты на 12-15 июня за год выросла на два процентных пункта, до 28%. В OneTrwoTrip зафиксировали аналогичное сокращение доли билетов по России на праздники, в этом году она составила 74%.

Динамика может объясняться повышением доступности зарубежных поездок под влиянием расширения авиасообщения и укрепления рубля (см. “Ъ” от 31 марта).

Руководитель международных проектов «Слетать.ру» Любовь Воронина говорит, что сейчас курс валюты остается на комфортном для туристов уровне. Средняя стоимость перелета в страны дальнего зарубежья на июньские праздники за год, по данным «Яндекс Путешествий», снизилась на 2,2%, до 45,5 тыс. руб. По направлениям ближнего зарубежья прирост на 17,3%, до 27,7 тыс. руб. Внутри страны коррекция оказалась более выраженной. Перелеты подорожали в среднем на 62,5%, до 19,1 тыс. руб. Стоимость забронированной ночи по России на праздники, по подсчетам «Островка», увеличилась на 21% за год, до 6,3 тыс. руб.

Дополнительный позитивный эффект на рынок, вероятно, оказала удачная конфигурация в этом году праздников. Выходные на 12 июня продлятся четыре дня, в то время как годом ранее речь шла лишь об одном свободном дне в середине недели. Праздничные даты могли спровоцировать оживление в том числе в сегменте коротких поездок выходного дня, которые управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова называет одним из ключевых трендов на рынке внутреннего туризма.

Наиболее востребованным организованным направлением на июньские праздники стала Турция.

Страна, по подсчетам Travelata.ru, сформировала 51% продаж, на четыре процентных пункта меньше, чем годом ранее. Средний чек при бронировании тура, согласно «Слетать.ру», вырос на 16,4%, до 234,5 тыс. руб. Египет — напротив, нарастил долю на три процентных пункта за год, до 14%. Траты на путешествие при этом увеличились в среднем на 29,3%, до 195,2 тыс. руб.

В сегменте самостоятельных бронирований самый выраженный рост спроса, по данным «Яндекс Путешествий», показала Грузия. Количество проданных билетов в страну на праздники увеличилось в пять раз. Аналитики OneTwoTrip также заметили существенный, хоть и более скромный прирост — на 30% за год. На 40%, по подсчетам сервиса, увеличился интерес к полетам в Париж. Спрос на Стамбул и Баку при этом за год немного снизился.

Внутри России по числу проданных авиабилетов, согласно подсчетам «Авиасейлс», лидируют Москва (24% продаж на праздники), Санкт-Петербург (13%), Сочи (10%), Калининград (4%) и Махачкала (3%). В «Яндекс Путешествиях» замечают, что наиболее выраженное увеличение продаж среди российских направлений на праздники показали Владикавказ, Пенза и Уфа, спрос на которые вырос в три-четыре раза. Но эта динамика, по мнению аналитиков, во многом продиктована политикой авиакомпаний, снижавших цены на перелеты на новых для себя маршрутах.

Александра Мерцалова