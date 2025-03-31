Прямо по курсу заграница

Укрепление рубля в феврале—марте способствовало оживлению на туристическом рынке. Спрос на путешествия за рубеж вырос на 20% за месяц и более чем на 40% за год благодаря небольшому снижению стоимости перелетов и проживания. Туристы стремятся воспользоваться ситуацией, совершая в том числе бронирования на осень и зиму. Наиболее выраженным позитивный эффект оказался для азиатских рынков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество бронирований отелей за рубежом в период с 5 февраля по 11 марта выросло на 20% по сравнению с предыдущими 36 днями, подсчитали в «Яндекс Путешествиях». Рост спроса на поездки аналитики связывают с начавшимся укреплением рубля. В «Островке» отмечают, что количество бронирований размещения за рубежом в марте также прибавило к февралю 20%, годом ранее сезонный прирост был менее выраженным — 13%. В Travelata.ru заметили увеличение числа проданных туров за месяц на 9%. Год к году продажи, по подсчетам «Слетать.ру», выросли на 44,3%.

В Fun & Sun в феврале объем продаж вырос на 60% год к году, в марте — на 67%. Это связано как с ростом бизнеса компании, так и с валютными колебаниями. «В середине февраля мы увидели рост спроса где-то на 30–40%, и этот уровень устойчиво держится, 19 марта на фоне укрепления рубля к доллару был всплеск»,— говорит представитель Fun & Sun Ольга Иванова. Эксперт поясняет, что выгодный курс нередко стимулирует туристов планировать будущие поездки. Управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина тоже заметила рост глубины бронирований: продажи идут на осень и зиму.

Согласно SberCIB, с начала года по конец марта рубль укрепился на 16%. Динамику аналитики объясняют увеличением предложения валюты и снижением спроса в связи с улучшением геополитической ситуации из-за переговоров РФ и США и надежд на ослабление санкций. Но тренд может оказаться неустойчивым без притока капитала и увеличения экспорта. Аналитики ждут, что постепенный рост импорта будет давить на рубль, и прогнозируют курс на уровне 90 руб./$ во втором квартале и 95 руб./$ на конец года. В БКС сохраняют прогноз курса на конец года на уровне 106,3 руб./$.

Для путешественников временное укрепление рубля привело к небольшому снижению стоимости поездок. Согласно «Островку», в марте средняя цена забронированной ночи за рубежом была на 4% ниже, чем в феврале, 8,8 тыс. руб. На некоторых популярных направлениях отмечается снижение год к году. Например, ночь в Китае в марте обходилась в среднем на 17% дешевле, чем годом ранее.

В «Яндекс Путешествиях» в период 5 февраля — 11 марта заметили снижение средней стоимости купленного перелета в страны дальнего зарубежья на 6%, до 30,8 тыс. руб. Согласно OneTwoTrip, билет в одну сторону из России в Китай за год подешевел на 15,8%, до 32 тыс. руб. в марте. В случае Таиланда снижение составило 10%, до 36 тыс. руб., Турции — 8,3%, до 22 тыс. руб. В «Слетать.ру» отмечают снижение среднего чека на покупку тура в ОАЭ на 32,4%, до 180,6 тыс. руб. в марте.

Средняя стоимость размещения в популярных зарубежных странах Выйти из полноэкранного режима Страна Стоимость забронированной ночи в марте 2025 года (тыс. руб.) Изменение к февралю 2025 года (%) Изменение к марту 2024 года (%) Белоруссия 6,9 10 17 Турция 8,4 1 2 Узбекистан 5,6 4 –8 Таиланд 8,2 –11 12 Армения 5,8 Без изменений Без изменений ОАЭ 19,8 –4 6 Грузия 5,6 2 8 Казахстан 5,4 –5 –14 Абхазия 6,3 9 13 Китай 9,5 –7 –17 Открыть в новом окне Источник: «Островок».

Согласно «Авиасейлс», доля зарубежных направлений в общей структуре спроса в целом растет. В марте на них приходилось 30,4% спроса. Показатель вырос на 0,9 процентного пункта к февралю этого года и на 2 процентных пункта к марту прошлого года. Наиболее популярные направления, такие как Турция, ОАЭ и Армения, немного сократили свою долю. В то же время показатели Таиланда и Китая заметно выросли. Это может быть связано с общим расширением географии поездок, на которую также обращают внимание в «Яндекс Путешествиях». Валютный курс сильнее влияет на более дорогие перелеты в Азию, повышая доступность таких путешествий, это делает рост спроса более выраженным, рассуждают аналитики.

В «Яндекс Путешествиях» также фиксируют существенный прирост числа бронирований для Южной Кореи, Японии и Индонезии. В организованном сегменте дополнительный спрос тоже получили дальнемагистральные направления. В «Слетать.ру» указывают, что интерес, например, к Мальдивам по итогам марта увеличился на 27,9%.

В Anex Tour считают, что крепкий рубль вряд ли остается основным фактором с точки зрения роста числа зарубежных поездок. Активности туристов способствуют появление дополнительных вариантов отдыха и популяризация отдельных направлений. В качестве примера в Anex Tour приводят Вьетнам, спрос на который резко вырос с формированием чартерной программы (см. “Ъ” от 20 марта). В «Островке» обращают внимание на то, что в этом году дополнительным стимулом служит удачная конфигурация майских праздников.

Александра Мерцалова