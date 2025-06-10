Посол Дарчиев: следующие переговоры России и США пройдут в Москве

Третий раунд двусторонних консультаций России и США по устранению «раздражителей» в отношениях стран состоится в ближайшее время в Москве. Об этом сообщил посол России в США Александр Дарчиев в интервью ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Могу подтвердить, что очередные переговоры делегаций состоятся в самое ближайшее время в Москве»,— сказал посол.

О том, что следующая встреча представителей США и России по двусторонним отношениям пройдет в ближайшее время, сегодня говорил и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, Москва все еще ждет от Вашингтона четкой реакции на свои предложения, в том числе о возвращении российской дипсобственности.

После смены американской администрации Россия и США провели две встречи — 27 февраля и 10 апреля — с целью нормализовать работу дипмиссий и наладить двусторонние отношения. По итогу последней консультации стороны договорились упростить режим передвижения дипломатов и разработать «дорожную карту» по конфискованной российской дипсобственности.

Лусине Баласян