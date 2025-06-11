Россия передала США дорожную карту по возвращению дипобъектов

Посол России в США Александр Дарчиев сообщил, что Москва передала Вашингтону дорожную карту по возвращению российской дипломатической собственности на территории Соединенных Штатов. Он также напомнил, что всего американские власти арестовали шесть объектов дипломатической недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Александр Дарчиев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Запущен переговорный процесс о возвращении... Американской стороне передана "дорожная карта" с обозначением реалистичных сроков»,— сказал Александр Дарчиев в интервью ТАСС. Дорожная карта также содержит требование предоставить доступ на объекты для инспекции и оценки причиненного ущерба, добавил посол.

В 2016 году администрация президента США Барака Обамы закрыла две загородные резиденции российских дипломатов в Нью-Йорке и Мэриленде, которые использовались в формате дач для отдыха сотрудников диппредставительства России. После начала первого президентского срока Дональда Трампа в 2017 году в США закрылись консульства РФ в Сан-Франциско, Сиэтле и Нью-Йорке, а также торговые представительства.

После начала второго президентского срока Дональда Трамп власти России и США провели две встречи с целью нормализовать двусторонние отношения. По итогам вторых переговоров, которые прошли 10 апреля, стороны договорились разработать дорожную карту по конфискованной российской дипсобственности и упростить режим передвижения дипломатов.