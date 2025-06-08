Переговорное окоченение

В минувшие выходные Россия попыталась передать Украине первую крупную партию тел погибших военнослужащих ВСУ. Речь идет о 1212 из 6 тыс. идентифицированных трупов солдат и офицеров, договоренность о репатриации которых была достигнута 2 июня в Стамбуле. Однако гуманитарная акция не состоялась: в воскресенье, 8 июня, украинская сторона отказалась забирать тела. По мнению эксперта, срыв может быть обусловлен нежеланием Украины признавать масштаб потерь и продолжать какие-либо переговоры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В рамках гуманитарной акции Россия была готова передать Украине более тысячи погибших солдат и офицеров, однако сигнала о готовности принять тела не дождалась

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости В рамках гуманитарной акции Россия была готова передать Украине более тысячи погибших солдат и офицеров, однако сигнала о готовности принять тела не дождалась

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

8 июня Россия доставила в район обмена в Брянской области первую партию тел украинских военнослужащих — 1212 из 6 тыс. трупов. Ожидалось, что после получения сигнала от украинской стороны колонна фур-рефрижераторов начнет движение к границе. «Это первая партия, первая часть тел украинских военнослужащих, многие из которых опознаны. Все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены»,— объяснил журналистам представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Однако репатриации не произошло. «К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю»,— заявил генерал Зорин по итогам длительного ожидания. Он добавил, что Россия готова вернуть погибших как автомобильным, так и железнодорожным транспортом, а также подчеркнул, что речь не идет о «каком-то политизированном решении»: «Это сугубо гуманитарная акция, не первая, к сожалению, видимо, и не последняя».

Украинские власти, в свою очередь, согласованность действий российской стороны опровергли. По их данным, конкретная дата репатриации на текущей неделе утверждена не была: Россия якобы действовала в одностороннем порядке. Как заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), еще во вторник, 3 июня, Киев «проинформировал уполномоченных лиц» о готовности начать прием тел только на следующей неделе.

«Это личное решение Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского.— “Ъ”) не забирать тела украинцев или кто-то из натовцев запретил?» — поинтересовалась после несостоявшейся акции официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

По мнению социолога и политолога Евгения Копатько, проблемы с организацией возвращения тел вкупе с недавними диверсионными акциями и терактами на российской территории лишний раз демонстрируют не только уровень реальных потерь Украины, который она не намерена признавать, но и фокусирование ее властей на дальнейшей эскалации и открытое нежелание продолжать какие-либо переговоры. «Изначально вся инициатива является лишь гуманитарным жестом доброй воли вне политики и дипломатии. Но украинское руководство не готово его принять, потому что по-другому работать не умеет: они до сих пор придерживаются точки зрения, что от такой акции кто-то должен выиграть, а кто-то — проиграть»,— считает эксперт.

Интересно, что на фоне проблем с репатриацией оппозиционные украинские политики стали активно продвигать тезис о том, что власти специально не забирают тела погибших, чтобы не платить их родственникам по 15 млн гривен предусмотренной законом компенсации.

В случае успешного завершения акции на выплаты родным придется направить 90 млрд гривен, тогда как в бюджете, по словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, «и так дыра в несколько сот миллиардов гривен».

Дмитрий Сотак, Андрей Прах