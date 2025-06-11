Украина сообщила о возвращении 1212 тел военнослужащих ВСУ

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Россия вернула украинской стороне тела 1212 погибших военнослужащих ВСУ. Среди возвращенных — погибшие в Курской области, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Российская сторона передачу тел еще не подтвердила.

2 июня во время второго раунда переговоров в Стамбуле российская и украинская делегация договорились, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6 тыс. тел военнослужащих ВСУ. Глава российской делегации Владимир Мединский говорил, что Россия готова начать передачу с 7 по 9 июня.

7 июня господин Мединский сообщил, что первая партия из 1212 тел погибших военных ВСУ была доставлена в рефрижераторах к месту передачи. Однако украинская сторона перенесла приемку тел на неопределенный срок, группа переговорщиков на место не прибыла.

В тот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что будет публиковать списки погибших украинских военных, «от которых отказалась их страна». 7 июня он опубликовал список из 97, 9 июня — из 91, 10 июня — из 30 военных.

Полина Мотызлевская